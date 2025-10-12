La Fuci di Messina riparte dal dialogo: giovani cattolici in prima linea per un nuovo impegno culturale

Fare intercultura, aprendosi al confronto e all’ascolto reciproco nel rispetto delle diversità, attenti alle urgenze del tempo attuale quali guerre, povertà, cura della Casa comune, transizione ecologica, lotta all’individualismo, con lo sguardo fisso alla speranza generata dalla fede. Dopo il lungo stop generato dal Covid la Fuci di Messina “Giorgio La Pira” riparte da se stessa, consapevole di appartenere a una storia, ma con la responsabilità di condividere il presente. “Non siamo studenti cattolici ma cattolici che studiano”: è così che i giovani non solo messinesi, ma anche della provincia e calabresi, si sono presentati alla rettrice Giovanna Spatari, per avviare con lei un rinnovato percorso culturale. A presentarli il prorettore vicario Giuseppe Giordano che ha tenuto un seminario di approfondimento e dal presidente nazionale del Movimento ecclesiale d’impegno culturale Luigi D’Andrea, i fucini hanno avuto modo di spiegare al numero uno dell’Ateneo in che modo vogliono risvegliare l’associazionismo cattolico, provando a “trasfigurare la società”. Soddisfatta Spatari di questo incontro dal quale si evince, ha detto “la volontà di creare una rete sempre più ampia di studenti desiderosi di vivere concretamente in ambito accademico l’impegno sociale e culturale”. Alla rettrice hanno donato un taccuino personalizzato con il pensiero di Papa Francesco sulla 44ma Giornata mondiale della Pace, ribadendo “che l’obiettivo principale è quello di creare un dialogo unitario nella diversità delle idee”. Ne è convinta Linda Cianci - che insieme al collega Domenico Mezzatesta - guida la rinnovata compagine composta al momento da circa 15 giovani, con la volontà - sollecitata anche dalla rettrice - di coinvolgere sempre più colleghi da tutti i corsi di laurea dell’Ateneo. Un’altra questione fondamentale riguarda la creazione di percorsi di approfondimento socio politico che “educhino a una concreta responsabilità civica”. Insieme all’assistente ecclesiastico, il sacerdote domenicano Francesco Narcisi, stanno già programmando delle iniziative che coinvolgeranno gli studenti dei vari dipartimenti universitari.