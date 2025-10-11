Sud Innovation Summit, a Messina tecnologie e opportunità: le grandi voci dell'hi-tech raccontano l'impatto dell'Ai sulle nostre vite

L’intelligenza artificiale e il suo impatto globale e dirompente sulle dinamiche sociali, aziendali, individuali. Riflettori accesi su un futuro che è già presente il 16 e 17 ottobre al Polo Papardo Unime per la terza edizione del Sud Innovation Summit – AI for Future 2025, organizzato da Sud Innovation APS e promosso dal Comune di Messina in sinergia con l’Università.
Il meeting trasformerà per due giorni il campus universitario in un villaggio dell’innovazione: oltre 100 speaker, 5 distretti tematici, 16 sale verticali e decine di workshop esperienziali punteranno a rendere la tecnologia legata all’AI accessibile, concreta e comprensibile anche grazie a figure di primo piano dell’innovazione italiana e internazionale.
«Il Sud Innovation Summit – spiega Roberto Ruggeri, fondatore del Sis – vuole rendere accessibile a tutti ciò che spesso sembra lontano. Non un convegno, ma un’esperienza collettiva che mette in dialogo linguaggi, generazioni e visioni. Perché capire l’AI significa capire come sta cambiando il mondo in cui viviamo».
«Questo evento – sottolinea il sindaco Federico Basile – rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Trasformare Messina in un punto di riferimento per l’innovazione significa creare un ecosistema capace di attrarre talenti, imprese e investimenti, ma anche offrire ai nostri giovani le competenze necessarie per essere protagonisti del futuro. Il Sud Innovation Summit è la dimostrazione concreta di come università, istituzioni e mondo produttivo possano lavorare insieme per costruire un nuovo modello di sviluppo». E proprio al Sis Basile presenterà alle aziende le potenzialità del nuovo I-Hub che il Comune intende realizzare in città.
Interessanti e numerose anche le opportunità per i giovani, non solo per acquisire conoscenze e competenze, ma anche per entrare direttamente in contatto con le aziende grazie a SIS Talent hub dove sarà possibile presentare il proprio curriculum. Per studentesse e studenti Unime sarà riconosciuto fino a 1 CFU (info su unime.it).
S’inizia il 16 alle 10 con l’intervento di Roberto Ruggeri e i saluti istituzionali del sindaco, della rettrice Giovanna Spatari e del ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci. Interverranno poi Matteo Mille (Microsoft Italia), Giovanni Todaro (IBM) e Daryoush Goljahani (Google Cloud), Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (Comitato nazionale IA).
La prima giornata si concluderà con la Sud Innovation Champions Final, che premia i progetti più innovativi selezionati tramite un roadshow itinerante. L’indomani alle 10 sarà presentato il Rapporto Sud Innovation 2025 con il nuovo Sud Innovation Competitiveness Index.
Tutti gli eventi del SIS sono gratuiti, per partecipare è necessario registrarsi sul sito ufficiale dell’evento https://sudinnovationsummit.it/ticket/2025/ (dov'è anche disponibile il programma completo e la mappa della location) e scaricare il biglietto da presentare all’ingresso del Polo Papardo. Previste agevolazioni nei trasporti per raggiungere la location: grazie alla collaborazione con Trenitalia, i partecipanti provenienti da tutte le regioni del Sud potranno raggiungere Messina con sconti fino all’80% sui biglietti ferroviari.
Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia è main media partner per il Sud Italia e seguirà l’evento su tutti i suoi canali: quotidiano, tv, sito web, radio e social.
Tra gli interventi attesi al Sis 2025 quelli di Oreste Pollicino (ordinario di Regolamentazione dell’IA, Bocconi), Antonino Polimeni (Polimeni Legal), Antonio Laveneziana (Airbnb), Maria Ameli (Banca Generali), Francesca Ottier (CDP), Francesco Stagno d’Alcontres (iDIB Group), Marco Sprizzi (Expedia), Giulia Di Giovanni (Poste), Valeria Lazzaroli (Enia), Vincenzo Tanania (PwC), Alfredo Patria (Nvidia), Ludovica Scarfì (IBM), Gioacchino Bellia (Enel), Luigi D’Amore (TIM), Federico Sisinni (Sky).
Workshop e laboratori con oltre 100 speaker. Il verticale su "Women in Tech" di Giusy Lanzafame
Attesi oltre 100 speaker e accanto alle sessioni plenarie, il Summit svilupperà la propria dimensione operativa attraverso verticali tematici: AgriTech & FoodTech, AI Advanced, Coding, Design, Educazione Finanziaria, HR Tech – EdTech & Future of Work, LegalTech, MarTech, Media & Creator Economy, Product Management, Impresa, Start-up ed ecosistemi dell’innovazione, Sustainability, TravelTech, UNIME AI & Innovation hub, UNIME Human & Social Innovation hub, Women e Leadership in Tech.
Tra gli interventi: Alessandro Callari (Booking), Francesco Foresi (Datapizza), Giuseppe Cardullo (Mastercard). Dall’AI applicata al coding con Datapizza, alle strategie di Product Heroes, dalle esperienze immersive di Microsoft AI Lab all’educazione finanziaria innovativa di Starting Finance, fino ai laboratori su sostenibilità, formazione e nuove competenze guidati dai dipartimenti dell’Ateneo e dagli ordini professionali (ci sarà anche il corso di formazione giornalistica organizzato da OdG Sicilia e Società Editrice Sud il 17 alle 10 sull'impatto dell'Ia nel giornalismo).
Il verticale “Women and Leadership in Tech” rilancia il confronto sulle politiche di formazione e imprenditorialità femminile. Interverranno Gaia Costantino (Women Lead), Anna Bruno (Donna 4.0), Francesca Caricchia (Michael Page), Sonia Elicio e Emma Vitiello (Women Lead). Il panel promosso da GammaDonna e Women Lead, riunirà Patrizia Maria Andrè, CEO di Jeko, Antonella D’Ercole, founder di ARS Book, Faten Khemis, titolare di Medea Flavors, e Carmela Lerede CEO di YouComeHere, in dialogo con Gaia Costantino.
Tra le novità la sezione Waves, aperta a chiunque voglia proporre un evento in città da legare alle due giornate: info sul sito del Sud Innovation Summit. Il format estende l’esperienza del Summit a tutta la città: Messina infatti si trasformerà in un vero e proprio Fuorisalone del Sud, con appuntamenti in piazze, locali, spazi culturali e creativi.
