Sud Innovation Summit, a Messina tecnologie e opportunità: le grandi voci dell'hi-tech raccontano l'impatto dell'Ai sulle nostre vite

L’intelligenza artificiale e il suo impatto globale e dirompente sulle dinamiche sociali, aziendali, individuali. Riflettori accesi su un futuro che è già presente il 16 e 17 ottobre al Polo Papardo Unime per la terza edizione del Sud Innovation Summit – AI for Future 2025, organizzato da Sud Innovation APS e promosso dal Comune di Messina in sinergia con l’Università. Il meeting trasformerà per due giorni il campus universitario in un villaggio dell’innovazione: oltre 100 speaker, 5 distretti tematici, 16 sale verticali e decine di workshop esperienziali punteranno a rendere la tecnologia legata all’AI accessibile, concreta e comprensibile anche grazie a figure di primo piano dell’innovazione italiana e internazionale. «Il Sud Innovation Summit – spiega Roberto Ruggeri, fondatore del Sis – vuole rendere accessibile a tutti ciò che spesso sembra lontano. Non un convegno, ma un’esperienza collettiva che mette in dialogo linguaggi, generazioni e visioni. Perché capire l’AI significa capire come sta cambiando il mondo in cui viviamo».

«Questo evento – sottolinea il sindaco Federico Basile – rappresenta una grande opportunità per il nostro territorio. Trasformare Messina in un punto di riferimento per l’innovazione significa creare un ecosistema capace di attrarre talenti, imprese e investimenti, ma anche offrire ai nostri giovani le competenze necessarie per essere protagonisti del futuro. Il Sud Innovation Summit è la dimostrazione concreta di come università, istituzioni e mondo produttivo possano lavorare insieme per costruire un nuovo modello di sviluppo». E proprio al Sis Basile presenterà alle aziende le potenzialità del nuovo I-Hub che il Comune intende realizzare in città. Interessanti e numerose anche le opportunità per i giovani, non solo per acquisire conoscenze e competenze, ma anche per entrare direttamente in contatto con le aziende grazie a SIS Talent hub dove sarà possibile presentare il proprio curriculum. Per studentesse e studenti Unime sarà riconosciuto fino a 1 CFU (info su unime.it). S’inizia il 16 alle 10 con l’intervento di Roberto Ruggeri e i saluti istituzionali del sindaco, della rettrice Giovanna Spatari e del ministro per la protezione civile e per le politiche del mare Nello Musumeci. Interverranno poi Matteo Mille (Microsoft Italia), Giovanni Todaro (IBM) e Daryoush Goljahani (Google Cloud), Federico Aguggini (Intesa Sanpaolo) e Giuliano Noci (Comitato nazionale IA).