Intelligenza Artificiale e giornalismo: al Sud Innovation Summit il corso di formazione sulle sfide etiche e professionali tra umanesimo, diritti e tecnologia

Disinformazione, sfiducia, disintermediazione: l'impatto della tecnologia sul giornalismo rischia di scuoterne le fondamenta, basate sull'affidabilità delle fonti e sulle scelte consapevoli del pubblico.
Ad accendere i riflettori sarà il corso di formazione in programma venerdì 17 ottobre dalle 10 alle 13 nell’ambito del Sud Innovation Summit – AI for Future, che si svolgerà al Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina.
L’incontro, dal titolo “Giornalismo e Intelligenza artificiale: sfide etiche e professionali tra umanesimo, diritti e tecnologia”, sarà aperto sia al mondo giornalistico e della comunicazione, sia a quello accademico e studentesco, affinché l’ampio pubblico dell'evento possa discutere dei cambiamenti - dovuti all’IA - che l’informazione, il racconto e l’interpretazione della realtà stanno affrontando, tra rischi e opportunità da cogliere.
L'evento è promosso dall'ordine dei Giornalisti di Sicilia in collaborazione con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia (main media partner per il Sud Italia del Sis) e con ALuMnime, l'associazione di ex allieve e allievi Unime, e ospiterà esperti che affronteranno un excursus dalle sfide etiche alle nuove regole deontologiche, dal ruolo della tecnologia alla tutela dei diritti, per giungere fino alle implicazioni riguardanti fake news e deepfake.
L'incontro si aprirà con i saluti introduttivi del presidente e direttore editoriale di SES Lino Morgante, del presidente di Sud Innovation Aps Roberto Ruggeri, del presidente dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia Concetto Mannisi, della docente di UniMe e vicepresidente di ALuMnime Valentina Prudente e del direttore responsabile della Gazzetta del Sud Nino Rizzo Nervo.
L'avv. Guido Scorza, componente del Garante per la protezione dei dati personali, tratterà “L’impatto dell’AI sul sistema mediatico e la tutela dei dati personali”; Luciano Ghelfi, giornalista del TG2 Rai, interverrà su “Giornalismo televisivo e Intelligenza artificiale generativa: l’esperienza al TG2 e il patto di fiducia con il pubblico nell’era della postverità”; Tiziana Caruso, giornalista di Gazzetta del Sud e consigliera dell’Ordine dei Giornalisti di Sicilia, approfondirà limiti e possibilità legati al nuovo codice deontologico delle giornaliste e dei giornalisti che si occupa dell'IA all'articolo 19.
Il prof. Oreste Pollicino, ordinario di Diritto della Regolamentazione dell’IA all’Università Bocconi, traccerà gli scenari complessivi su “AI, governance e compliance: il quadro normativo e la tutela dei diritti”; il prof. Emanuele La Rosa, associato di Diritto Penale presso il Dipartimento Scipog dell’Università degli Studi di Messina, proporrà un focus su “L’attività giornalistica tra fake news e deep fake: profili di responsabilità penale, anche alla luce della nuova legge italiana in materia di AI”. Luca Maniscalco, responsabile marketing e comunicazione della Fondazione UniMi, concluderà con “Intelligenza Artificiale nel giornalismo e reputazione (digitale e non): l’autenticità che crea credibilità”. A moderare l’evento sarà Natalia La Rosa, giornalista di Gazzetta del Sud e responsabile della GDS Academy di Società Editrice Sud.
Il corso riconoscerà cinque crediti deontologici: iscrizioni sulla piattaforma formazione.odg. Per accedere all'evento occorre registrarsi gratuitamente su https://sudinnovationsummit.it/ticket/2025/ (dov'è disponibile il programma completo e la mappa della location) sezione Media Lab & Education e scaricare il biglietto da presentare all’ingresso del Polo Papardo.
