Intelligenza Artificiale e giornalismo: al Sud Innovation Summit il corso di formazione sulle sfide etiche e professionali tra umanesimo, diritti e tecnologia

Disinformazione, sfiducia, disintermediazione: l'impatto della tecnologia sul giornalismo rischia di scuoterne le fondamenta, basate sull'affidabilità delle fonti e sulle scelte consapevoli del pubblico.

Ad accendere i riflettori sarà il corso di formazione in programma venerdì 17 ottobre dalle 10 alle 13 nell’ambito del Sud Innovation Summit – AI for Future, che si svolgerà al Polo Papardo dell’Università degli Studi di Messina.

L’incontro, dal titolo “Giornalismo e Intelligenza artificiale: sfide etiche e professionali tra umanesimo, diritti e tecnologia”, sarà aperto sia al mondo giornalistico e della comunicazione, sia a quello accademico e studentesco, affinché l’ampio pubblico dell'evento possa discutere dei cambiamenti - dovuti all’IA - che l’informazione, il racconto e l’interpretazione della realtà stanno affrontando, tra rischi e opportunità da cogliere.

L'evento è promosso dall'ordine dei Giornalisti di Sicilia in collaborazione con Società Editrice Sud Gazzetta del Sud Giornale di Sicilia (main media partner per il Sud Italia del Sis) e con ALuMnime, l'associazione di ex allieve e allievi Unime, e ospiterà esperti che affronteranno un excursus dalle sfide etiche alle nuove regole deontologiche, dal ruolo della tecnologia alla tutela dei diritti, per giungere fino alle implicazioni riguardanti fake news e deepfake.