Università di Messina, Welcome Day per le matricole al Rettorato. Spatari: "Rappresentiamo loro il senso di comunità"

Il Cortile del Rettorato ha ospitato il Welcome Day dedicato alle matricole dell’Università di Messina. Sono stati oltre 1.000 i neo studenti che hanno preso parte ad una giornata di festa pensata per favorire la socializzazione e far conoscere i servizi offerti dall’Ateneo. Le matricole hanno, anche, ricevuto dei gadget.

L’evento - organizzato in collaborazione con l’ATM e l’ERSU Messina - è stato aperto dal benvenuto della Rettrice, prof.ssa Giovanna Spatari.

“Questa giornata - ha detto la Rettrice - è il un benvenuto caloroso che l’Ateneo vuol dare alle sue nuove matricole. Vogliamo rappresentare loro il senso delle comunità e dell’accoglienza. Gli studenti, inoltre, in questa occasione hanno modo di ricevere le informazioni più utili per usufruire dei nostri servizi, ma anche per vivere la città. Si tratta di un momento di aggregazione, alla presenza anche dei Prorettori e dei Direttori dei Dipartimenti, suggellato da un momento finale di musica e divertimento. Gli studenti sono sempre centrali nelle logiche dell’Università, auguro loro di vivere una bellissima esperienza all’interno della famiglia UniMe”.