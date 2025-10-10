Messina, la lotta al randagismo comincia dalla scuola

La lotta al fenomeno del randagismo passa anche dalla scuola, con iniziative finalizzate a promuovere, fin dalla precoce età, la cultura della tutela e del rispetto degli animali intesa anche come gentilezza e impegno civico. Seminare in tempo è questa la strategia adottata dalle associazioni animaliste. La campagna di sensibilizzazione promossa dai volontari si è conclusa ieri presso l'Istituto comprensivo "Giacomo Leopardi" particolarmente attento ai bisogni degli amici pelosi. Le alunne e alunni dei quattro plessi "Ferraù", "Rodari", "Don Orione" e naturalmente "Leopardi", hanno accolto i volontari del canile Millemusi, nell'ambito della campagna scolastica di sensibilizzazione, consegnando cibo e accessori pet. Il materiale raccolto è stato donato da studenti, docenti e famiglie che hanno risposto con entusiasmo e generosità all'iniziativa, finalizzata a promuovere il benessere degli amici a quattro zampe. Gli scatoloni e le borse sono stati consegnati al presidente Alberto Alibrandi della sezione messinese della Lega nazionale per la Difesa del Cane ed ai volontari che si sono recati nei quattro plessi. " Un'intera comunità - ha detto la preside dell'istituto scolastico Ersilia Caputo- si è mobilitata con entusiasmo, generosità e spirito di partecipazione. Un cuore collettivo che batte forte". All'incontro erano presenti la vicepreside Nicoletta Vitrano con le le responsabili di plesso Eleonora Grechi, Anna Viola, Margherita Catano, Cinzia Ignoto, Giuseppe Patricello esperto del sindaco per il randagismo, Alessandra Parrinelli responsabile provinciale dell'Ente nazionale protezione animali, il presidente della Terza Circoscrizione Alessandro Cacciotto e il consigliere della Seconda Municipalità, Giovanni Danzi che hanno condiviso l'emozione di una giornata di vera solidarietà.