Progetto "NonRaggir@ME": a Messina l'evento "Truffe stop - prova a prenderli". Partita anche la campagna “Io Non Rischio”

La manifestazione, dedicata a studenti, nonni e nipoti, vedrà la partecipazione del Prefetto Cosima Di Stani, del Sindaco Federico Basile, dell’Assessora alle Politiche Sociali Alessandra Calafiore, del Provveditore agli Studi di Messina Leon Zingales, del primario emerito di Endocrinologia e Presidente FEDERSPeV Sicilia Antonino Arcoraci, del Colonnello t.SPEF Girolamo Franchetti della Guardia di Finanza, del dott. Salvatore Gulizia portavoce della Questura e funzionario della squadra mobile, e responsabile dei reati contro il patrimonio, del Tenente Colonnello dei Carabinieri Marco Barone, dello stand-up comedian Denny Napoli, con interventi da parte di studenti. L’evento sarà presentato dalla testimonial della campagna Gisella Cicciò.

Una giornata di formazione nell’ambito della campagna nazionale di comunicazione pubblica “Io Non Rischio”

L’attività, svoltasi al Centro polifunzionale della Protezione civile comunale, è stata curata dai volontari formatori Sabrina Palumbo, coordinatrice del Gruppo comunale di volontariato, Claudia De Benedictis, Placido Irrera, Rubina Freni, Giuseppina Scollo, e Francesco Galletta. “Io Non Rischio” è una campagna promossa e realizzata dal Dipartimento della Protezione civile in collaborazione con Anpas, Ingv, ReLuis-Rete dei Laboratori universitari di Ingegneria sismica, Fondazione Cima, con il supporto della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e dell’Anci. La campagna si fonda sulla preziosa collaborazione tra la comunità scientifica, il mondo del volontariato organizzato e le istituzioni, nazionali e locali, che operano in sinergia per rendere i cittadini protagonisti attivi del Servizio nazionale di Protezione civile, capaci di compiere scelte consapevoli nella quotidianità e in situazioni di emergenza.

Durante l’incontro, i formatori hanno approfondito diversi temi: le caratteristiche dei rischi naturali e antropici, le tecniche di comunicazione più efficaci e l’organizzazione del sistema di Protezione civile. Soddisfazione è stata espressa dal sindaco Basile e dall’assessore Massimiliano Minutoli.