Il cammino di Santiago e le sue intense suggestioni. Il racconto dei messinesi che hanno conosciuto la storica Confraternita di San Jacopo di Compostela

Tra gli itinerari del cammino di Santiago ve n’è uno di particolare bellezza che coniuga il pellegrinaggio come esperienza spirituale con la carità e ha come meta il suggestivo ermita di San Nicolas di Puente Fitero, un millenario edificio adibito all’accoglienza di pellegrini ad opera della confraternita di San Jacopo di Compostella, con sede a Perugia. A raccontarci la straordinaria esperienza i messinesi Massimo Bonaccorsi, Maddalena Longobardo, Iole De Luca e Giovanna Di Pasquale. Qui il tempo sembra essersi fermato e tutto si compie nell’essenzialità che permette di godere pienamente di ogni spazio condiviso: dai pasti, alla preghiera, dal riposo alle faccende domestiche, nel segno dell’ospitalità a quanti ogni giorno si concedono una sosta.
“Il momento più suggestivo è la sera, quando si cena a lume di candela perché nell’ermita non c’è corrente elettrica”, raccontano Massimo (un veterano del cammino) e Giovanna (alla sua prima volta)”. L'antico edificio, formato da enormi pietre è costituito da un unico ambiente lungo e stretto nel quale ci sono la cappella, la zona cucina, un tavolo per mangiare ed una zona dove con quattro letti a castello, oltre a un soppalco dove dormono gli hospitaleri (l’ermita accoglie fino alle 15 i viandanti che vogliono usufruire dei servizi; dopo quelli che pernottano). Può succedere di tutto: dal pellegrino che in sosta entra, si siede sui gradini della cappella e con la sua chitarra intona la struggente “Hallelujah” di Leonard Cohen, all’incontro inaspettato - andando a fare la spesa - con Checco Zalone, alle prese con le scene del suo prossimo film girate in un ostello vicino, a Burgos. Prima di cena c’è il rito della lavanda dei piedi, che richiama il gesto compiuto dai Gesù verso i 12 apostoli prima di tornare alla casa del Padre e racchiude il senso di tutta l’esperienza. “Mi fa riflettere - spiega Massimo - il fatto che molti pellegrini incontrati lungo il Cammino identifichino noi della Confraternita di Perugia come quelli che lavano i piedi nel loro hostal. Al tempo di Gesù, quando tutti uscivano di casa avevano i piedi sporchi; era la condizione inevitabile di chiunque si mettesse in cammino. Così la lavanda dei piedi segnava il ritorno a casa, o l’accoglienza in una casa amica. Potersi lavare i piedi significava essere arrivati, potersi fermare, poter rimanere, riposarsi e rimettersi in forze durante il pasto comune. Questo gesto spiega come il pellegrinaggio cristiano e l’ospitalità che offriamo ai pellegrini non può essere ridotto a qualcosa di nobilmente ma solamente umano; è un segno di quell’altro ritorno e di quell’altra accoglienza: quella nella Casa del Padre, offerta a tutti coloro che sono in cammino come noi alla ricerca di una dimora, di un posto dove rimanere e sentirsi attesi e accolti”.
La confraternita di San Jacopo di Compostella è stata fondata a Perugia il 29 settembre 1981 da un gruppo di pellegrini che volevano mantenere il ricordo del loro cammino a Santiago e recuperare la tradizione di una precedente confraternita compostellana presente in città fin dal Trecento. A questo primo nucleo si sono aggiunti presto pellegrini da tutta Italia, tanto da configurarla sempre di più come un’istituzione che ha la sede storica nel capoluogo umbro, ma con articolazioni su tutto il territorio nazionale e all’estero, in particolare in Spagna. Le finalità della confraternita, guidata dal rettore Paolo Caucci von Saucken coadiuvato da un consiglio dei priori e da un cappellano che ne dirige la vita spirituale, sono quelle di promuovere il culto dell'apostolo Giacomo, la pratica del pellegrinaggio, l'assistenza ai pellegrini e la formazione spirituale dei propri confratelli. Guida la Confraternita un Rettore coadiuvato da un Consiglio dei priori e da un cappellano che ne dirige la vita spirituale. Il priore del Capitolo siciliano è Massimo Corta è risiede a Caltagirone.
Caricamento commenti
Commenta la notizia