Domenica di festa a Messina: si rinnova l'omaggio alla Madonna del Rosario e a Santa Teresa di Gesù Bambino

Domenica di festa per due comunità parrocchiali cittadine, quella di Montepiselli e quella di San Domenico al Dazio e quella di Montepiselli che hanno celebrato Santa Teresa di Gesù Bambino e la Madonna del Rosario. Una pioggia di petali di rose e la preghiera unita dei fratelli a Montepiselli, dove si trova l’unica chiesa diocesana, inizialmente dedicata alla Madonna del Rosario, alla quale l’arcivescovo Angelo Paino volle intitolare a Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo.

Sul sagrato prima della partenza del corteo con i portatori che hanno accompagnato il simulacro della Santa, la tradizionale benedizione delle rose distribuite a centinaia anche nei giorni precedenti la festa. Il fiore per eccellenza è il segno esteriore di una devozione particolarmente radicata sul territorio, che il parroco don Giovanni Sturiale ha attualizzato in percorsi di carità e accoglienza. La comunità in cammino ha pregato; tra le intenzioni l’affidamento a Maria e a S. Teresa di Lisieux dei popoli colpiti dalle guerre, ma anche i giovani e le loro famiglie, gli ammalati e quanti vivono nella solitudine e nel disagio.