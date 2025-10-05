Domenica di festa a Messina: si rinnova l'omaggio alla Madonna del Rosario e a Santa Teresa di Gesù Bambino

Domenica di festa per due comunità parrocchiali cittadine, quella di Montepiselli e quella di San Domenico al Dazio e quella di Montepiselli che hanno celebrato Santa Teresa di Gesù Bambino e la Madonna del Rosario. Una pioggia di petali di rose e la preghiera unita dei fratelli a Montepiselli, dove si trova l’unica chiesa diocesana, inizialmente dedicata alla Madonna del Rosario, alla quale l’arcivescovo Angelo Paino volle intitolare a Santa Teresa di Gesù Bambino del Volto Santo.
Sul sagrato prima della partenza del corteo con i portatori che hanno accompagnato il simulacro della Santa, la tradizionale benedizione delle rose distribuite a centinaia anche nei giorni precedenti la festa. Il fiore per eccellenza è il segno esteriore di una devozione particolarmente radicata sul territorio, che il parroco don Giovanni Sturiale ha attualizzato in percorsi di carità e accoglienza. La comunità in cammino ha pregato; tra le intenzioni l’affidamento a Maria e a S. Teresa di Lisieux dei popoli colpiti dalle guerre, ma anche i giovani e le loro famiglie, gli ammalati e quanti vivono nella solitudine e nel disagio.
La novena e la benedizione si dice siano collegate alla richiesta fatta nel 1925 - anno della canonizzazione della santa - dal religioso padre S.J. Putigan, a lei devoto, di ricevere in dono una rosa segno tangibile di una grazia chiesta. Al termine della processione, sul sagrato della chiesa si è svolto il tradizionale spettacolo di giochi pirotecnici. In serata sul sagrato della chiesa il tradizionale spettacolo di giochi pirotecnici.
Sul viale Regina Elena la festa della Madonna è un momento particolarmente sentito per i padri domenicani la cui presenza secolare in città conferma il legame con il fondatore San Domenico; dalla collocazione della sede storica, nei pressi del Tirone, alla soppressione nel 1866 a seguito dell’avvento dell’Unità d’Italia di tutti gli ordini religiosi, fino al rientro nel 1810 e al trasferimento nella sede attuale, al Dazio, i padri sono stati un presidio sociale e culturale oltre che religioso. La processione dell’imponente simulacro ha attraversato le vie del rione, guidata dal parroco padre Marco Nasta con tutta la comunità religiosa, accompagnata dai fedeli e dal gruppo di operatori pastorali e degli scout Masci Messina 5 e Agesci Messina 3.
Caricamento commenti
Commenta la notizia