Messina, a Capo Peloro il cielo si tinge di colori: successo per il Festival internazionale degli Aquiloni

Si è conclusa con un grande successo di pubblico e di emozioni la prima giornata della settima edizione del Festival degli Aquiloni di Capo Peloro, che quest’anno, per la prima volta, ha assunto una dimensione internazionale, coinvolgendo delegazioni provenienti da Belgio, Francia, Germania e Malta, oltre a numerosi appassionati italiani e siciliani. Per tre giorni lo Stretto di Messina si trasformerà in un palcoscenico di colore, musica e fantasia, dove adulti e bambini si sono lasciati incantare dalla magia degli aquiloni danzanti sospinti dal vento. Non solo una manifestazione, ma una vera e propria celebrazione della meraviglia e della creatività, capace di unire culture, generazioni e passioni diverse sotto lo stesso cielo. La manifestazione, promossa dalla Pro Loco Capo Peloro, presieduta da Mauro Platania, in compartecipazione con il Comune di Messina, animerà le principali location del borgo: dalla spiaggia sotto il Pilone, meglio conosciuta come “la Punta”, a piazza Lanternino, fino all’Arena Capo Peloro e alla Fondazione Horcynus Orca.

Tra i momenti più significativi, la premiazione dei piccoli artisti dell’Istituto comprensivo “Evemero”, che hanno partecipato alla IV edizione del progetto di riciclo creativo “Il Giardino di Eolo”, realizzando originali opere con materiali di recupero. L’evento, condotto dal giornalista Giovanni Remigare, ha visto la partecipazione del sindaco Federico Basile, dell’assessora Liana Cannata, delle presidenti di Messinaservizi, Mariagrazia Interdonato, e di Atm, Carla Grillo, oltre al presidente della VI Municipalità, Francesco Pagano. Ai piccoli artisti, accompagnati dalla vicepreside Loredana Merlino e dalle insegnanti, si consegna un portachiavi raffigurante il logo ufficiale del Festival, donato dalla VI Municipalità. Particolarmente apprezzata anche la partecipazione di una delegazione dell’Acr Messina, guidata dall’allenatore Pippo Romano e dai calciatori Trasciani e Azzarà.