Andrea Bocelli dedica un video alla comunità di Capri Leone. Il sindaco Grasso: “Un’emozione indescrivibile"

Un momento straordinario e inatteso ha regalato alla comunità di Capri Leone un’emozione indimenticabile: il Maestro Andrea Bocelli, il più grande tenore pop vivente, ha voluto dedicare un video con la sua voce, la sua musica e le sue parole, dopo aver saputo che la stessa musica fa da base alla rotazione di 360° della statua mariana in cima al Santuario della Madonna del Tindari.

“Entusiasmo, commozione, incredulità. Siamo rimasti senza fiato davanti a un gesto così grande. La nostra piccola realtà è alla ribalta grazie a un artista che ha scritto la storia della musica mondiale. Un video che ci rende orgogliosi e che sentiamo rivolto a ciascuno di noi”, dichiara il sindaco Bernardette Grasso.

Il messaggio di Bocelli ha toccato il cuore di tutta la comunità, suscitando sorpresa e gratitudine. “Facciamo nostre le parole del Maestro – ha aggiunto il Sindaco – affinché la Madonnina continui a rivolgere il suo sguardo su ciascuno di noi e a proteggere i suoi figli”.