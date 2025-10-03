Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Messina, cerimonia per la medaglia Mauriziana: 18 carabinieri insigniti dal generale Domizi

Si è svolta questa mattina, nella sala rappresentanza della caserma “A. Bonsignore” di Messina, la cerimonia di consegna della “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”. A presiedere l’evento il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale Carabinieri “Culqualber”, che ha insignito 18 militari, in servizio e in congedo.

L’onorificenza, istituita nel 1839 da Re Carlo Alberto di Savoia e conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, rappresenta un traguardo prestigioso, riservato a chi ha maturato 50 anni di carriera militare, tra servizio attivo, comando e missioni di pace.

Il generale Domizi, nel suo intervento, ha sottolineato la dedizione e l’alto profilo professionale degli insigniti, ringraziandoli per “l’instancabile servizio reso nel corso degli anni e per l’attaccamento ai valori fondanti dell’Arma”. Alla cerimonia erano presenti familiari, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’associazione nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana “Nastro Verde”.

ELENCO DEGLI INSIGNITI

  • Col. Massimiliano Dovico – Capo Ufficio Logistico Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”
  • Col. Giuseppe Morale – in congedo
  • Ten. Col. Massimo Giaramita – Capo Ufficio Personale Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”
  • S. Ten. Antonio Di Benedetto – in congedo
  • Lgt. C.S. Ezio Mancini – Comandante Stazione Ragusa Principale
  • Lgt. C.S. Massimo Rosario Morgillo – Comandante Nucleo Tribunali di Messina
  • Lgt. C.S. Vincenzo Natale – Addetto Agenzia di Sicurezza Interregionale di Augusta (SR)
  • Lgt. C.S. Silvio Puglisi – Comandante Stazione di Lentini (SR)
  • Lgt. C.S. Alfredo Sammito – Capo Sezione Segreteria e Personale Comando Provinciale di Ragusa
  • Lgt. C.S. Maurizio Zinna – Comandante Stazione Santa Teresa Riva (ME)
  • Lgt. C.S. Salvatore Giovanni Ferraro – in congedo
  • Lgt. C.S. Rosario Previti – in congedo
  • Lgt. C.S. Massimo Orazio Sardone – in congedo
  • Lgt. C.S. Ignazio Semila – in congedo
  • Lgt. Giancarlo Mario Greco – Comandante Stazione Santa Maria di Licodia (CT)
  • Lgt. Giuseppe Bisignani – in congedo
  • Lgt. Salvatore Zingales – in congedo
  • Lgt. Michele Garigliano – in congedo

Con la consegna della medaglia, gli insigniti entrano a far parte dell’associazione nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana, conosciuta come “Nastro Verde”.

