Messina, cerimonia per la medaglia Mauriziana: 18 carabinieri insigniti dal generale Domizi

Si è svolta questa mattina, nella sala rappresentanza della caserma “A. Bonsignore” di Messina, la cerimonia di consegna della “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”. A presiedere l’evento il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale Carabinieri “Culqualber”, che ha insignito 18 militari, in servizio e in congedo.

L’onorificenza, istituita nel 1839 da Re Carlo Alberto di Savoia e conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, rappresenta un traguardo prestigioso, riservato a chi ha maturato 50 anni di carriera militare, tra servizio attivo, comando e missioni di pace.

Il generale Domizi, nel suo intervento, ha sottolineato la dedizione e l’alto profilo professionale degli insigniti, ringraziandoli per “l’instancabile servizio reso nel corso degli anni e per l’attaccamento ai valori fondanti dell’Arma”. Alla cerimonia erano presenti familiari, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’associazione nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana “Nastro Verde”.