Messina, cerimonia per la medaglia Mauriziana: 18 carabinieri insigniti dal generale Domizi

Si è svolta questa mattina, nella sala rappresentanza della caserma “A. Bonsignore” di Messina, la cerimonia di consegna della “Medaglia Mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare”. A presiedere l’evento il generale di Corpo d’Armata Claudio Domizi, comandante interregionale Carabinieri “Culqualber”, che ha insignito 18 militari, in servizio e in congedo.
L’onorificenza, istituita nel 1839 da Re Carlo Alberto di Savoia e conferita con decreto del presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa, rappresenta un traguardo prestigioso, riservato a chi ha maturato 50 anni di carriera militare, tra servizio attivo, comando e missioni di pace.
Il generale Domizi, nel suo intervento, ha sottolineato la dedizione e l’alto profilo professionale degli insigniti, ringraziandoli per “l’instancabile servizio reso nel corso degli anni e per l’attaccamento ai valori fondanti dell’Arma”. Alla cerimonia erano presenti familiari, rappresentanti dell’Associazione Nazionale Carabinieri e dell’associazione nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana “Nastro Verde”.
ELENCO DEGLI INSIGNITI
- Col. Massimiliano Dovico – Capo Ufficio Logistico Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”
- Col. Giuseppe Morale – in congedo
- Ten. Col. Massimo Giaramita – Capo Ufficio Personale Comando Interregionale Carabinieri “Culqualber”
- S. Ten. Antonio Di Benedetto – in congedo
- Lgt. C.S. Ezio Mancini – Comandante Stazione Ragusa Principale
- Lgt. C.S. Massimo Rosario Morgillo – Comandante Nucleo Tribunali di Messina
- Lgt. C.S. Vincenzo Natale – Addetto Agenzia di Sicurezza Interregionale di Augusta (SR)
- Lgt. C.S. Silvio Puglisi – Comandante Stazione di Lentini (SR)
- Lgt. C.S. Alfredo Sammito – Capo Sezione Segreteria e Personale Comando Provinciale di Ragusa
- Lgt. C.S. Maurizio Zinna – Comandante Stazione Santa Teresa Riva (ME)
- Lgt. C.S. Salvatore Giovanni Ferraro – in congedo
- Lgt. C.S. Rosario Previti – in congedo
- Lgt. C.S. Massimo Orazio Sardone – in congedo
- Lgt. C.S. Ignazio Semila – in congedo
- Lgt. Giancarlo Mario Greco – Comandante Stazione Santa Maria di Licodia (CT)
- Lgt. Giuseppe Bisignani – in congedo
- Lgt. Salvatore Zingales – in congedo
- Lgt. Michele Garigliano – in congedo
Con la consegna della medaglia, gli insigniti entrano a far parte dell’associazione nazionale decorati di medaglia d’oro Mauriziana, conosciuta come “Nastro Verde”.
