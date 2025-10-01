"Messina Street food fest": dal 16 al 19 ottobre il gusto torna a Piazza Cairoli

Saranno 50 gli stand presenti con operatori provenienti da tutta Italia, Sicilia in primis ma anche dal Piemonte. Confermati i grandi classici come gli arrosticini, i cannoli e le sfogliatelle, accanto a nuove proposte come l’hamburger di seppia e il panino “UFO”. Presente anche l’area Gluten Free in collaborazione con AIC Sicilia.

Messina si prepara ad accogliere la VII edizione del Messina Street Food Fest , in programma a Piazza Cairoli dal 16 al 19 ottobre . Il claim scelto quest’anno è “Destinazione gusto – parti con noi!”: quattro giorni dedicati al cibo di strada, ma anche a spettacoli, musica e momenti di solidarietà. Ieri sera l'evento è stato presentato a Villa Ida alla presenza, tra gli altri, del sindaco di Messina Federico Basile

Palella: “Un evento a 360 gradi”

Durante la presentazione a Villa Ida, l’amministratore unico di Eventivamente, Alberto Palella, ha sottolineato come il Messina Street Food Fest sia «non solo un’occasione per promuovere il cibo di strada di qualità, ma anche un attrattore capace di valorizzare le tradizioni e il patrimonio culturale messinese». «Il nostro format – ha aggiunto – è un evento a 360 gradi, in cui il protagonista è il cibo, ma che racchiude tante sfumature di divertimento con spettacoli e attività gratuite e aperte a tutti».

Musica e spettacolo in piazza

Accanto alle specialità culinarie, spazio all’intrattenimento con i Joculares, che proporranno giocoleria, danza acrobatica e performance aeree, oltre a dj set e live band.

Show cooking per beneficenza

Undici chef e nove maestri gelatieri animeranno lo spazio dedicato agli show cooking condotti da Valeria Zingale. I piatti saranno abbinati a vini e il ricavato sarà devoluto a Croce Rossa, CIRS, Mensa di Sant’Antonio e ABC Onlus. «Un’occasione – ha detto Palella – per esaltare le eccellenze della nostra filiera agroalimentare e al tempo stesso sostenere chi opera nel sociale».