La fortuna bacia Taormina, centrato un "5" al Superenalotto da oltre 20.000 euro

Colpo fortunato a Taormina con il Superenalotto. Nell’estrazione di martedì 30 settembre un giocatore favorito dalla sorte ha centrato un “5” da 23.788 euro nella rivendita tabacchi di Rosalinda Paterniti Barbino sulla via Francavilla, nella frazione Trappitello. Il vincitore, uno dei sette in tutta Italia che hanno portato a casa la quota prevista per il “5”, potrebbe essere un cittadino della zona che frequenta abitualmente la ricevitoria della frazione taorminese oppure anche un acquirente di passaggio che ha azzeccato il tagliando giusto, considerato che l’attività sorge sulla trafficata Statale 185 che collega la zona jonica con la valle dell’Alcantara.

Nell’ultima estrazione del SuperEnalotto sono stati assegnati 665.348 premi, per un totale di 3.832.463 euro vinti, includendo le quote del SuperStar e dei premi WinBox, e il jackpot per la prossima estrazione, in programma oggi, sale a 58,6 milioni di euro. L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio scorso a Desenzano del Garda (Brescia).