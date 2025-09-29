Nasce a Messina “La Casa delle Emozioni”, nuovo centro per l’infanzia e i giovani

Inaugurata questa mattina, su iniziativa del Comune di Messina e l’Azienda Speciale Messina Social City “La Casa delle Emozioni”, un nuovo spazio polifunzionale che al mattino accoglierà i più piccoli con un servizio integrativo per l’infanzia e al pomeriggio offrirà attività educative e ricreative rivolte ai giovani messinesi. La presentazione si tenuta nella sede di via San Giovanni Bosco 33 e nella stessa occasione è stato pubblicato l’avviso per la partecipazione alle attività.

Lo spazio nasce come luogo educativo e relazionale dedicato ai bambini dai 18 ai 36 mesi, in un ambiente sicuro, accogliente e stimolante. Qui i piccoli avranno l’opportunità di esplorare, riconoscere e allenare le proprie emozioni attraverso il gioco, la creatività e la condivisione.

Il servizio sarà attivo dal lunedì al sabato, nella fascia mattutina dalle ore 8.00 alle ore 13.00. Nelle ore pomeridiane, La Casa delle Emozioni, ispirandosi ai protagonisti del mondo dei fumetti, si trasformerà ne La Libreria delle Emozioni: uno spazio dedicato alla lettura e alla scoperta, non solo per i bambini, ma anche per i giovani e le famiglie. Sarà un luogo speciale in cui avvicinarsi al mondo delle emozioni attraverso libri, fumetti, esperienze sensoriali e attività relazionali. Il programma prevede un appuntamento tematico al mese, con letture animate, laboratori creativi ed esperienze interattive. Gli incontri saranno arricchiti dalla partecipazione di ospiti speciali, tra cui autori di libri, illustratori, attori, educatori emotivi, pedagogisti e psicologi.

