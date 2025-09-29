Messina, al Collegio S. Ignazio le divise creano senso di appartenenza

Archiviata la polemica sull’uso delle divise proposte dall’Istituto comprensivo Mazzini Gallo, si riapre il dibattito sui segni distintivi di una comunità scolastica che della divisa ne ha fatto un tratto pedagogico appartenente al carisma religioso del fondatore: il S. Ignazio. Per gli studenti del Collegio messinese che fa parte della Fondazione Gesuiti Educazione, felpe, t-shirt, tute bianche, azzurre e grigie, con il logo del Collegio o l’anno di fondazione, 1548. «La divisa viene adottata in tutti gli ordini scolastici con varie declinazioni, dall’Infanzia al Liceo e anche per il personale scolastico, che consentono una uniformità, non solo estetica, nell’abbigliamento scolastico con la sensazione di maggiore ordine e un elemento distintivo che unisce. Peraltro, la varietà di pezzi consente anche di poter scegliere modelli e colori abbinando poi altri capi del proprio abbigliamento», ha spiegato la direttrice generale Maria Muscherà, sottolineando che è «un elemento gradito a tutta la popolazione scolastica e alle famiglie anzi, come accade ad esempio nei college americani, ne fanno un segno di appartenenza».

La dirigente è intervenuta in occasione dell’inaugurazione dell’anno scolastico 2025/26, con la celebrazione nel corso della quale sono stati benedetti gli zaini ed è stato presentato il tema pastorale “Per costruire un mondo di pace”. «Viviamo in un contesto storico segnato da conflitti armati, divisioni e ingiustizie che necessitano della nostra attenzione, non ultimo questo inaccettabile, lacerante genocidio – ha spiegato la direttrice –. In questo scenario di grande instabilità mondiale e di fronte al massacro di tante vite innocenti, non possiamo rimanere indifferenti. La scuola è il primo luogo in cui si impara che la pace non è un concetto astratto: inizia qui, tra i banchi di scuola, nei piccoli gesti quotidiani, nei rapporti con i compagni e nel rispetto reciproco, nel modo come si affrontano i conflitti, nel saper perdonare senza portare rancore. Pace è stata la parola chiave della prima settimana del pontificato di papa Leone XIV, che ha invocato una pace disarmata e disarmante. La pace è disarmata se è fatta di parole che non feriscono e di gesti che costruiscono; è disarmante se spinge l’altro a deporre le armi».