Messina, mezzo secolo di impegno per la comunità: il CTG Lag di Mili San Pietro festeggia 50 anni tra memoria, cultura e turismo inclusivo

Tutto ebbe inizio nel 1975: a Mili San Pietro, alcuni giovani della parrocchia che già due anni prima avevano cominciato a condividere del tempo libero, si costituirono nella “Libera associazione giovanile proteggiamo la natura”. Da qui nel 1979 l’affiliazione al Centro turistico giovanile, aggregazione laicale nazionale nata nel 1949 (da una costola dell'Azione Cattolica con Carlo Carretto primo presidente) con l’obiettivo di approfondire, valorizzare e promuovere modelli di turismo sociale, sostenibile, solidale. E’ trascorso mezzo secolo da quel giorno e nella vallata di Mili la realtà associativa, che oggi vanta 111 iscritti, ne ha fatta di strada. Per celebrare il compleanno speciale, nella 46ma Giornata mondiale del Turismo, i soci del Ctg Lag hanno organizzato nella chiesa parrocchiale di San Pietro una tavola rotonda che ha visto la partecipazione del presidente nazionale Fabio Salandini con la vice Ada Quartulli; con loro i vertici del Ctg locale Gaetano e Sebastiano Busà, che hanno ripercorso il lungo cammino bello e arricchente. Tante le battaglie vinte, la più importante riguarda l’abbazia normanna Santa Maria di Mili, liberata dallo stato di abbandono e degrado. Grazie ai numerosi interventi dell'associazione per sensibilizzare l'opinione pubblica e le istituzioni competenti, creando anche un coordinamento associativo per la tutela del monumento, sono stati effettuati tre interventi di restauro (neò 1979, 2004 e l’ultimo attualmente in corso); la chiesa è stata inoltre al centro di numerose iniziative che l'hanno fatta conoscere ed apprezzare. Le foto, i filmati, i ritagli della Gazzetta del Sud e quell’antico ciclostile nella mostra allestita dai giovani del Centro nel salone parrocchiale raccontano un tempo che sembra essersi fermato: fra i ricordi quelli di Piero Chillè dirigente del Ctg Messina, intervenuto insieme al vescovo ausiliare Cesare Di Pietro, al direttore della pastorale diocesana del Turismo e sport don Francesco Broccio e al confratello Giuseppe Triglia, all’assessora Liana Cannata. Salandini ha parlato della mission del Ctg, “promuovere un turismo inclusivo, che nutra e trasformi le comunità”, sottolineando il ruolo delle parrocchie, “piccoli ma importanti attrattori turistici con il loro carico di storia, arte e impegno socio culturale”. Michele Limosani, docente Unime ed economista di fama, ha richiamato l’importanza di promuovere il settore turistico attraverso l’elaborazione di un piano strategico di rilancio capace di sostenere la crescita delle strutture ricettive, coinvolgere i territori che insistono sui principali attrattori (Taormina e il comprensorio ionico, l’area dei Nebrodi), favorire la riduzione dei costi, preservare la qualità dell’ambiente. In serata nella chiesa Santa Maria sotto il Duomo con la cripta, la preghiera ecumenica guidata dal vescovo Di Pietro con la partecipazione dei rappresentanti delle varie confessioni religiose.