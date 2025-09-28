A Messina il sogno diventato realtà di Suja, stilista indiana con la moda nel cuore

«Da dove provengo, non c’è molta libertà di scelta. Fin da piccoli si impara a cucinare, pulire, obbedire. I genitori decidono tutto: studi, lavoro, matrimonio. Non si discute, si accetta. Oggi posso dire di aver finalmente riconquistato il mio tempo». Il suo è un percorso che ci ricorda cosa significhi davvero la parola resilienza e autodeterminazione. Lei, Suja Mathew, è nata il 21 marzo 1982 in India.
Terza di quattro figli, è cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso amore, disciplina e passione per lo sport. Fin da piccola, infatti, si è distinta nella camminata veloce, conquistando medaglie di bronzo, argento e oro nelle competizioni scolastiche e regionali sui 5.000 e 10.000 metri. Quelle vittorie, dice in premessa, scavando nel passato: «Non erano solo mie, ma motivo d’orgoglio per la mia scuola, per la mia famiglia e per il mio Paese di origine».
La vita, però, l’ha condotta su altre strade facendole accantonare i desideri. Ancora giovanissima ha affrontato un matrimonio combinato, secondo la tradizione consolidata del suo Paese, diventando presto madre di due figli. Tuttavia, nonostante gli sforzi per costruire una famiglia felice, le cose non sono andate come sperava. Le difficoltà economiche, poi, con il magone nel cuore, l’hanno spinta a compiere una scelta dolorosa: lasciare i suoi bambini ai propri genitori e partire, nel 2011, per l’Italia, dove già viveva sua sorella .
«Sono arrivata – ricorda – senza conoscere la lingua, la cultura, né cosa mi aspettasse, ma avevo una certezza a guidarmi: la forza del grande amore che nutro per i miei figli». In Sicilia ha iniziato a lavorare duramente, inviando ogni mese il necessario per garantire ai suoi cuccioli istruzione e dignità. Accanto al sacrificio, però, in lei è rimasto vivo un forte desiderio: diventare stilista. Un sogno che per anni è sembrato irraggiungibile, ma che nel 2024 ha iniziato a prendere forma grazie a persone che hanno creduto nel suo immane talento. Oggi Suja partecipa a eventi di moda e porta sulle passerelle il suo stile.
«Per la prima volta – continua – ho visto i frutti di un sogno che sembrava impossibile. Vedere le mie creazioni indossate da donne vere è stata ed è un’emozione indescrivibile. Gli abiti che disegno provengono dall’India, il mio Paese d’origine, dove collaboro direttamente con artigiani locali. Attraverso un negozio in Italia che mi supporta nella distribuzione, faccio da ponte tra due mondi: le tradizioni tessili indiane e il gusto contemporaneo europeo. Questo legame tra le mie radici e il mio presente dà vita a collezioni autentiche, ricche di significato e cultura».
E la nostra terra, e in particolare la città di Messina, che ha dimostrato di essere calorosa è diventata la sua nuova casa: «Sono stata accolta – afferma – come una figlia. Qui ho trovato amore, speranza e dignità. Oggi sento questo luogo come la mia terra e nutro un legame profondo e indissolubile».
