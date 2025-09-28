A Messina il sogno diventato realtà di Suja, stilista indiana con la moda nel cuore

«Da dove provengo, non c’è molta libertà di scelta. Fin da piccoli si impara a cucinare, pulire, obbedire. I genitori decidono tutto: studi, lavoro, matrimonio. Non si discute, si accetta. Oggi posso dire di aver finalmente riconquistato il mio tempo». Il suo è un percorso che ci ricorda cosa significhi davvero la parola resilienza e autodeterminazione. Lei, Suja Mathew, è nata il 21 marzo 1982 in India.

Terza di quattro figli, è cresciuta in una famiglia che le ha trasmesso amore, disciplina e passione per lo sport. Fin da piccola, infatti, si è distinta nella camminata veloce, conquistando medaglie di bronzo, argento e oro nelle competizioni scolastiche e regionali sui 5.000 e 10.000 metri. Quelle vittorie, dice in premessa, scavando nel passato: «Non erano solo mie, ma motivo d’orgoglio per la mia scuola, per la mia famiglia e per il mio Paese di origine».

La vita, però, l’ha condotta su altre strade facendole accantonare i desideri. Ancora giovanissima ha affrontato un matrimonio combinato, secondo la tradizione consolidata del suo Paese, diventando presto madre di due figli. Tuttavia, nonostante gli sforzi per costruire una famiglia felice, le cose non sono andate come sperava. Le difficoltà economiche, poi, con il magone nel cuore, l’hanno spinta a compiere una scelta dolorosa: lasciare i suoi bambini ai propri genitori e partire, nel 2011, per l’Italia, dove già viveva sua sorella .