Sud Innovation Summit, a Messina il presente è futuro con l'evento dedicato a imprese, giovani e digitale: ecco le novità 2025

Due giorni dedicati all’innovazione. Per parlarne costruendo visioni, orizzonti, prospettive. Quelle di un sud capace di attrarre (e trattenere) talenti, di coltivare le idee e farle sbocciare, generando opportunità, ricchezza (non solo materiale) e sviluppo. A Messina il futuro è già presente, con il Sud Innovation Summit AI for Future 2025, la kermesse in programma il 16 e 17 ottobre al campus universitario di Papardo, presentata ieri al Comune dal sindaco Federico Basile con il direttore generale Salvo Puccio, dal founder Roberto Ruggeri, presidente di Sud Innovation Aps, e dalla prof.ssa Paola Dugo, prorettrice Unime alla ricerca. Sarà un vero e proprio villaggio dell’innovazione, con keynote e panel in plenaria, oltre dieci sale verticali tematiche e 150 speaker sui grandi trend che stanno ridisegnando l’economia e la società: intelligenza artificiale, infrastrutture strategiche, traveltech, fintech, media&creator economy, product management, policy e capitali per le startup. In programma keynote di Microsoft, IBM e Google Cloud, oltre a confronti con player globali come Airbnb, Booking, Expedia, WeRoad, Subito, Alibaba, Trustpilot, Mastercard, Moneyfarm, Qonto, assieme alle principali associazioni e fondi italiani dell’innovazione.

«Siamo giunti alla terza edizione di un evento - ha dichiarato Basile - che come Amministrazione abbiamo sostenuto subito, con l’obiettivo di creare un punto di riferimento per l’innovazione in tutto il Sud Italia. Non è un evento fine a se stesso: ogni anno aggiungiamo un tassello in più in un percorso che ha l’ambizione di rendere Messina un centro propulsivo per la trasformazione tecnologica e sociale. La grande novità di questa edizione è la forte interazione con il mondo universitario». «Il Sud Innovation Summit non è soltanto un’occasione di confronto teorico - ha evidenziato Puccio - produce risultati tangibili che diventano parte integrante dei processi amministrativi quotidiani. Alcuni spunti emersi durante le prime edizioni oggi sono realtà operative nel Comune di Messina». «L’Ateneo ha sostenuto fin dal principio il Summit - ha ribadito Dugo - ma quest’anno per volontà della rettrice Giovanna Spatari abbiamo voluto rafforzare ulteriormente questa collaborazione ospitandolo nel nostro Campus di Papardo, un luogo ideale per creare connessioni. Abbiamo messo in campo un gruppo di lavoro interdisciplinare che ha coinvolto i 12 dipartimenti e abbiamo deciso di sospendere le lezioni per due giorni e riconoscere crediti formativi agli studenti che parteciperanno. L’obiettivo è arricchire il loro bagaglio di conoscenze e favorire il dialogo tra formazione, ricerca, impresa e istituzioni».