Beni culturali in Sicilia, l’Ateneo di Messina presenta un master

Si terrà domani, alle ore 15, nell’aula magna “Salvatore Pugliatti” del Dipartimento di Giurisprudenza, la cerimonia di presentazione del nuovo master di II livello in “Storia, ordinamento e valorizzazione dei Beni culturali in Sicilia”, che prenderà il via per l’anno accademico 2025-2026, promosso dallo stesso Dipartimento di eccellenza 2023-2027 e ideato dalla storica dell’arte dottoressa Silvia Mazza, sotto la direzione scientifica del prof. Franco Astone, ordinario di Diritto amministrativo. Dopo i saluti istituzionali della rettrice Giovanna Spatari, dell’architetta Maria Mercurio, direttore del Museo regionale Accascina di Messina, delegata dall’on. Francesco Paolo Scarpinato, assessore dei Beni culturali e dell’Identità siciliana, e del professore Alessio Lo Giudice, Ordinario di Filosofia del diritto, direttore del Dipartimento di Giurisprudenza, presenteranno il master il professore Salvatore Settis, accademico dei Lincei, già presidente del Consiglio scientifico del Louvre, e il professore Lorenzo Casini, rettore e ordinario di Diritto amministrativo nella Scuola Imt Alti Studi Lucca.