Mednight, la notte mediterranea delle ricercatrici al via a Messina

Una festa della scienza e della curiosità che ha saputo catturare grandi e piccoli. La Notte Mediterranea delle Ricercatrici – MEDNIGHT, ospitata al Rettorato dell’Università di Messina, ha registrato una partecipazione entusiasta di cittadini, studenti e famiglie, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno culturale messinese.

Fin dal pomeriggio, tra le 17:30 e le 20, il palazzo dell’Ateneo peloritano è stato trasformato in un laboratorio a cielo aperto: 420 scienziati di UniMe hanno guidato il pubblico attraverso quasi 90 attività interattive, tra esperimenti, dimostrazioni pratiche, visite guidate, mostre tematiche, questionari e perfino spazi dedicati ai più piccoli. L’atmosfera, vivace e informale, ha favorito il dialogo diretto tra ricercatori e visitatori, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino le sfide e i progressi della ricerca contemporanea.

La serata proseguirà, a partire dalle 21, con un programma ricco di momenti di intrattenimento: musica dal vivo, giochi a premi e soprattutto il talk show “Ritorno alla Luna”, che ha portato il pubblico a riflettere sul futuro delle missioni spaziali. Sul palco saliranno due ospiti d’eccezione: Simone Pirrotta, dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Francesca Esposito, ricercatrice dell’INAF, che racconteranno le prospettive dell’esplorazione lunare, le tecnologie in fase di sviluppo e il ruolo che l’Italia giocherà nelle nuove sfide cosmiche.