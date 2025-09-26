Mednight, la notte mediterranea delle ricercatrici al via a Messina

Una festa della scienza e della curiosità che ha saputo catturare grandi e piccoli. La Notte Mediterranea delle Ricercatrici – MEDNIGHT, ospitata al Rettorato dell’Università di Messina, ha registrato una partecipazione entusiasta di cittadini, studenti e famiglie, confermandosi come uno degli appuntamenti più attesi dell’autunno culturale messinese.
Fin dal pomeriggio, tra le 17:30 e le 20, il palazzo dell’Ateneo peloritano è stato trasformato in un laboratorio a cielo aperto: 420 scienziati di UniMe hanno guidato il pubblico attraverso quasi 90 attività interattive, tra esperimenti, dimostrazioni pratiche, visite guidate, mostre tematiche, questionari e perfino spazi dedicati ai più piccoli. L’atmosfera, vivace e informale, ha favorito il dialogo diretto tra ricercatori e visitatori, offrendo un’occasione unica per conoscere da vicino le sfide e i progressi della ricerca contemporanea.
La serata proseguirà, a partire dalle 21, con un programma ricco di momenti di intrattenimento: musica dal vivo, giochi a premi e soprattutto il talk show “Ritorno alla Luna”, che ha portato il pubblico a riflettere sul futuro delle missioni spaziali. Sul palco saliranno due ospiti d’eccezione: Simone Pirrotta, dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Francesca Esposito, ricercatrice dell’INAF, che racconteranno le prospettive dell’esplorazione lunare, le tecnologie in fase di sviluppo e il ruolo che l’Italia giocherà nelle nuove sfide cosmiche.
L’iniziativa mette in evidenza non solo l’impegno dei ricercatori dell’Università di Messina, ma anche la volontà di avvicinare la scienza alla comunità, superando le barriere accademiche.
La Notte Mediterranea delle Ricercatrici si concluderà a tarda sera tra applausi e sorrisi, con la promessa di tornare il prossimo anno, ancora più ricca di idee e scoperte da condividere.
