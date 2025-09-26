La messinese Silvia Agrillo, 10 anni, ammessa alla scuola di danza del teatro dell’opera di Roma diretta da Eleonora Abbagnato

A soli dieci anni, Silvia Agrillo di Messina ha compiuto un passo decisivo nella sua giovane carriera artistica: è stata ammessa alla prestigiosa scuola di danza del teatro dell’opera di Roma, diretta da Eleonora Abbagnato, étoile dell’Opéra di Parigi e oggi alla guida del corpo di ballo e della stessa scuola del teatro capitolino.

Il talento della giovanissima ballerina era già emerso in diverse esibizioni in Italia e all’estero, dove si è distinta per grazia, disciplina e sensibilità artistica. L’ammissione a una delle istituzioni più ambite e selettive del Paese premia la passione e l’impegno quotidiano di Silvia, ma rappresenta anche un motivo di orgoglio per la sua città e per la sua scuola di formazione, la Ballet Art diretta dalla professoressa Anna Parisi.

Un ruolo importante in questo traguardo lo hanno avuto anche il Palabucalo di Santa Teresa di Riva, che ha ospitato le selezioni con professionalità, e il maestro Gerardo Porcelluzzi, docente della scuola di danza del teatro dell’opera di Roma, che ha contribuito a rendere l’esperienza ancora più preziosa.