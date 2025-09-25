Maltempo, rinviato l’evento di beneficenza “Dopo di Noi” al Teatro Antico di Taormina

L’atteso evento di beneficenza “Dopo di Noi”, in programma sabato 27 settembre al Teatro Antico di Taormina, è stato rinviato a data da destinarsi a causa delle incerte condizioni meteo previste. La decisione, comunicano gli organizzatori, è stata presa “con grande rammarico” ma per senso di responsabilità, al fine di non compromettere i mesi di preparazione e di salvaguardare l’impegno degli artisti che avevano aderito con generosità all’iniziativa. Particolare attenzione è stata riservata alla sicurezza dei protagonisti della serata: i bambini e i ragazzi con disabilità, insieme alle loro famiglie, a cui l’intero progetto è dedicato. “Il loro benessere viene prima di tutto”, sottolineano gli organizzatori. I biglietti già acquistati resteranno validi per la nuova data, che sarà resa nota nei prossimi giorni in base alle disponibilità degli artisti. È comunque possibile richiedere il rimborso.