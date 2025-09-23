La messinese Caterina Lumia Ferlazzo è campionessa italiana di bridge

Caterina Lumia Ferlazzo, classe 49, esperta giocatrice e socia del circolo “Tennis e Vela” di Messina si è aggiudicata la medaglia d’oro agli Assoluti a squadre libere femminili e maschili che si sono svolti a Salsomaggiore Terme da giovedì 18 a domenica 21 settembre scorsi. Manara e Ferlazzo vincono gli Assoluti a squadre libere femminili, dopo quattro giorni di intensa competizione. Le squadre erano divise in tre serie per assegnare i titoli di Campione Italiano nelle due diverse specialità, oltre alle varie promozioni e retrocessioni. Nel settore femminile di prima serie vince la squadra Olivieri Bridge CSC Barberis dove giocavano le campionesse Gabriella Manara e la nostra Caterina Lumia Ferlazzo.