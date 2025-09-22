Salvo Coluccio da Messina al Regno Unito. Radici che fanno crescere i sogni

Partire da Messina con una valigia carica di sogni e il cuore ancorato alle proprie radici non è mai facile. Ma per Salvo Coluccio, classe 1987, che già ha popolato le nostre storie, oggi head chef del prestigioso gruppo San Carlo a Manchester, quella valigia conteneva già gli ingredienti giusti: passione, determinazione e soprattutto amore per la cucina.

Mentori speciali? Nonna Nicolina, cuoca sopraffina, e nonno Salvatore, mastro gelataio proprietario di un bar storico a Messina.

«Quando sono arrivato nel Regno Unito nel 2014 – racconta – ho iniziato a fare il pizzaiolo in piccoli ristoranti a conduzione familiare. Dopo meno di un anno ho avuto l’occasione di entrare in una grande compagnia di ristoranti italiani e da lì è iniziato il mio vero cammino in cucina».

Una sterzata che, però, impone dedizione assoluta. Un percorso fatto di sacrifici, ma anche di grandi riconoscimenti. Nel 2019, con il suo ristorante, è arrivato tra i finalisti al premio come miglior chef italiano agli “Italian Awards“, uno degli eventi gastronomici più importanti del Regno Unito.

