La piccola Christel è già una reginetta delle passerelle. Premi anche per altri due messinesi alla finale nazionale del concorso “Bellissimi d’Italia 2025”

È bastato il suo sorriso, luminoso e sincero, per conquistare tutti. La piccola Christel Alfano, appena sei anni, ha trionfato alla finale nazionale del concorso “Bellissimi d’Italia 2025”, tenutasi dal 9 al 14 settembre a Palinuro, regalando alla Sicilia un titolo che brilla e un motivo di vanto. La piccola, però, non è salita sul palco per caso: ci è arrivata con il suo passo sicuro, la sua innata eleganza e una spontaneità che ha lasciato tutti senza parole. Tra tanti bambini provenienti da ogni angolo d’Italia, lei si è distinta con la naturalezza di chi sembra nata per calcare la passerella. La sua passione? è nata per gioco, davanti allo specchio, imitando le modelle viste in TV. E oggi la corona e la fascia, indossate con umiltà, non sono solo un premio, ma il primo grande passo di un percorso che promette emozioni e sorprese.

Infatti, le sue caratteristiche dicono molto. Determinata, solare e piena di energia, la piccola modella messinese non ha alcuna intenzione di fermarsi. La attendono nuove sfilate, shooting fotografici e le prime collaborazioni con riviste del settore. E il suo sogno è continuare a crescere in questo mondo fatto di luci, musica e passerelle, fino a diventare una modella capace di portare la sua freschezza anche sui palchi più celebri.

Accanto a lei, sempre presente, c’è mamma Veronica, ancora emozionata: «Vedere Christel – ha detto – così felice e sicura di sé sul palco è stata un’emozione indescrivibile. È ancora una bambina, ma ha già una passione e una determinazione che ci sorprendono ogni giorno. Questo titolo è anche uno stimolo a continuare a coltivare i suoi sogni con leggerezza e gioia». La vittoria della piccola regina non è stata l’unica soddisfazione per la nostra terra. Anche altri talenti siciliani hanno fatto parlare di sé a Palinuro: Domenico Di Dio, 7 anni, messinese, ha conquistato la fascia Regione Sicilia nella categoria Baby, incantando con il suo carisma. Nella categoria Lady, la stilista messinese di origini indiane Suja Mathew ha emozionato il pubblico con la sua femminilità e conquistato anch’essa la fascia Regione Sicilia.

