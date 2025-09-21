Sulle “Vie dei tesori” si scoprono le tante bellezze di Messina: tre week-end per visitare anche siti "inediti"

Ancora una volta il Festival “Le Vie dei Tesori” si sta confermando un appuntamento imperdibile per gli amanti della bellezza. Ieri ha preso il via il primo dei tre weekend della nona edizione di uno dei più grandi circuiti di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia.

In riva allo Stretto 15 luoghi, alcuni conosciuti e altri inediti, potranno essere ammirati fino al prossimo 5 ottobre. A fare da guida gli studenti e le studentesse degli Istituti “Maurolico”, “Ainis” e “Quasimodo” che accompagneranno anche oggi i visitatori. «Un’iniziativa di interesse storico-artistico – spiega Marco Grassi, referente per Messina de “Le Vie dei Tesori” – che coinvolge numerosi siti dal centro ai villaggi e che sta offrendo alla cittadinanza aspetti inediti della sua storia. Già nei primi giorni del Festival si registra tanta curiosità da parte dei messinesi».

Bronzi, marmi, dipinti, stucchi e mosaici rendono il palazzo neorinascimentale della Camera di Commercio (ore 10,30-17,30) opera del messinese Camillo Puglisi Allegra, uno degli edifici più eleganti della città, ricco di opere d’arte con il monumentale Salone della Borsa, restaurato di recente, la sala Consiglio e la sala Giunta e nell’atrio i bronzi di Antonio Bonfiglio.