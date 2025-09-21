Sulle “Vie dei tesori” si scoprono le tante bellezze di Messina: tre week-end per visitare anche siti "inediti"

Ancora una volta il Festival “Le Vie dei Tesori” si sta confermando un appuntamento imperdibile per gli amanti della bellezza. Ieri ha preso il via il primo dei tre weekend della nona edizione di uno dei più grandi circuiti di promozione del patrimonio culturale e paesaggistico della Sicilia.
In riva allo Stretto 15 luoghi, alcuni conosciuti e altri inediti, potranno essere ammirati fino al prossimo 5 ottobre. A fare da guida gli studenti e le studentesse degli Istituti “Maurolico”, “Ainis” e “Quasimodo” che accompagneranno anche oggi i visitatori. «Un’iniziativa di interesse storico-artistico – spiega Marco Grassi, referente per Messina de “Le Vie dei Tesori” – che coinvolge numerosi siti dal centro ai villaggi e che sta offrendo alla cittadinanza aspetti inediti della sua storia. Già nei primi giorni del Festival si registra tanta curiosità da parte dei messinesi».
Bronzi, marmi, dipinti, stucchi e mosaici rendono il palazzo neorinascimentale della Camera di Commercio (ore 10,30-17,30) opera del messinese Camillo Puglisi Allegra, uno degli edifici più eleganti della città, ricco di opere d’arte con il monumentale Salone della Borsa, restaurato di recente, la sala Consiglio e la sala Giunta e nell’atrio i bronzi di Antonio Bonfiglio.
Di grande suggestione la cappella delle reliquie del Duomo (ore 15,30-17,30) che consente di percorrere il cunicolo segreto che collega l’altare maggiore della Cattedrale con la Cappella del Santissimo Sacramento (che conserva le reliquie donate da re Alfonso il Magnanimo al cavaliere catalano Sancho de Heredia) o scoprire la splendida Cappella dei Canonici.
Non mancano i palazzi della ricostruzione come il Circolo di Palazzo Carrozza (ore 9-12). Uno degli edifici privati più belli della città è Villa De Natale Rodriquez (ore 10-17,30). Presente la sala biliardo, la piccola biblioteca, i salottini e il giardino.
Diversi i templi religiosi: la chiesa dei Catalani (dalle 9 alle 19), S. Giovanni di Malta (ore 10-17), il Santuario di Montalto (ore 10-17), ma anche la Prefettura (ore 10- 13 e 16-18) ed eccezionalmente il Seminario arcivescovile San Pio X ore (10-17) con la Biblioteca Painiana. Molto apprezzati il parco privato di Villa Labruto (ore 10-17), con 365 specie botaniche, e villa Cianciafara (ore 10-17), dimora gattopardiana rimasta cristallizzata nel tempo.
Visitabili anche tre istituti religiosi (ore 10-17): lo Spirito Santo, con le celle scavate nella roccia; il Sacro Cuore, che custodisce il plurisecolare ulivo di San Placido; e l’Eremo della Madonna degli Angeli. Infine, la sede dell’associazione “Invalidi e Mutilati di Guerra”, in via Calabria (ore 10-13).
