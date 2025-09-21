Messina celebra la tradizione con “Il Pranzo della Domenica”

Messina ha risposto con entusiasmo all’appuntamento nazionale “Il Pranzo della Domenica”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il sostegno dell’ANCI. Domenica 21 settembre, a mezzogiorno in punto, Piazza Unione Europea si è trasformata in una grande tavola a cielo aperto, animata da sapori, profumi e colori che hanno raccontato l’identità gastronomica del territorio e il suo contributo alla cultura italiana.

L’iniziativa, parte del percorso che vede l’Italia candidata all’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO – decisione attesa il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi – ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, visitatori e operatori del settore.

Protagonisti della giornata sono stati gli chef, i ristoratori e le trattorie storiche della città, che hanno proposto piatti tipici e prodotti locali, dalle paste tradizionali ai dolci della pasticceria messinese. Le tavole, addobbate con i colori del tricolore, hanno simboleggiato l’unità e la forza del “Sistema Paese”, mentre il logo ufficiale della Cucina Italiana, realizzato dai ragazzi della Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico dello Stato, ha campeggiato come sigillo della manifestazione.