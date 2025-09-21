Messina celebra la tradizione con “Il Pranzo della Domenica”

Messina ha risposto con entusiasmo all’appuntamento nazionale “Il Pranzo della Domenica”, promosso dal Ministero della Cultura e dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste, con il sostegno dell’ANCI. Domenica 21 settembre, a mezzogiorno in punto, Piazza Unione Europea si è trasformata in una grande tavola a cielo aperto, animata da sapori, profumi e colori che hanno raccontato l’identità gastronomica del territorio e il suo contributo alla cultura italiana.
L’iniziativa, parte del percorso che vede l’Italia candidata all’iscrizione della Cucina Italiana nella Lista del Patrimonio Immateriale dell’UNESCO – decisione attesa il prossimo 10 dicembre a Nuova Delhi – ha visto la partecipazione di centinaia di cittadini, visitatori e operatori del settore.
Protagonisti della giornata sono stati gli chef, i ristoratori e le trattorie storiche della città, che hanno proposto piatti tipici e prodotti locali, dalle paste tradizionali ai dolci della pasticceria messinese. Le tavole, addobbate con i colori del tricolore, hanno simboleggiato l’unità e la forza del “Sistema Paese”, mentre il logo ufficiale della Cucina Italiana, realizzato dai ragazzi della Scuola dell’Arte della Medaglia del Poligrafico dello Stato, ha campeggiato come sigillo della manifestazione.
All’evento hanno preso parte autorità cittadine, personalità della cultura e studiosi enogastronomici, che hanno sottolineato il valore del cibo non solo come nutrimento, ma come patrimonio da preservare e trasmettere.
La giornata si è conclusa tra applausi e momenti di convivialità, confermando l’importanza di eventi capaci di unire istituzioni, comunità e cittadini attorno al valore condiviso della tavola italiana. Un successo che rafforza l’attesa per l’appuntamento internazionale di dicembre, quando l’UNESCO sarà chiamata a riconoscere ufficialmente la Cucina Italiana come patrimonio immateriale dell’umanità.
