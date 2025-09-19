Alessio Mazzeo, doppio trionfo mondiale per il talento messinese dell’automodellismo

Il messinese Alessio Mazzeo, classe 1991, ha scritto una nuova pagina di storia nell’automodellismo internazionale, centrando un clamoroso doppio titolo mondiale. Dopo il successo di poche ore fa in Cile, dove ha conquistato il gradino più alto del podio nella categoria nitro, Mazzeo ha bissato l’impresa laureandosi campione del mondo anche nella categoria elettrico.

Un risultato straordinario che arricchisce un palmarès già ricchissimo: numerosi titoli italiani in diverse specialità, due volte vicecampione del mondo in categorie differenti e due volte campione europeo, prima del definitivo salto nell’élite globale della disciplina.

Mazzeo ha iniziato giovanissimo, a soli 8 anni, grazie alla passione trasmessa dal padre che ne aveva intravisto il talento. Da allora, il genitore lo ha sempre accompagnato in pista e nei viaggi intorno al mondo, sostenendolo in un percorso che oggi trova la sua consacrazione planetaria.