Addio a Mimmo Sorrenti, la Vara di Messina perde lo storico capo corda

Si è spento Mimmo Sorrenti, storico capocorda della Vara. Una vita ai piedi di Maria, lui che – come tutta la famiglia – sentiva fortissimo il legame con la Mamma Assunta. A darne notizia è il presidente del Gruppo storico Vara e Giganti Franco Forami ricordando “gli inizi insieme: avevamo circa 15 anni”, commenta.
Sorrenti, classe 1957, è stato capocorda per 25 anni. Anche quest’anno, nonostante la malattia non gli permettesse di partecipare attivamente alla processione del 15 agosto, ha voluto esserci, cedendo il testimone al figlio Giacomo.

 

