Stretto di Messina a nuoto: nuovo record per Walter D'Angelo con sette traversate consecutive

Il nuotatore milanese Walter D'Angelo compie una nuova impresa. Oggi ha nuotato oltre sette ore, esattamente 7 ore e 48 minuti, coprendo per sette volte la distanza tra le due sponde dello Stretto. Un'impresa non facile sormontata da difficoltà e da correnti avverse. Ha toccato la sponda calabrese chiudendo il giro di sette traversate alle 17,35.

Sulla sua rotta ha trovato anche dei gorghi, che sul braccio di mare di Scilla e Cariddi, dove si incontrano Ionio e Tirreno, sono tipici anche dell'orario. D'Angelo che si era allenato duramente in Lombardia si è detto pienamente soddisfatto e ha ringraziato quanti hanno partecipato all'ìmpresa.

Nel 2013 aveva compiuto 6 traversate consecutive in 7 ore e 35 minuti. Ha migliorato e non di poca la sua performance