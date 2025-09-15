La Marina Militare protagonista alla Bright Star 2025: la "Nave Trieste" attraversa lo Stretto di Messina

Si è conclusa nei giorni scorsi la Bright Star 2025, una delle più importanti esercitazioni multinazionali a guida congiunta statunitense ed egiziana, che ha visto la partecipazione di numerose forze navali, aeree e terrestri provenienti da vari Paesi alleati. L’Italia ha preso parte all’operazione con due unità di rilievo della Marina Militare: Nave Trieste, la più recente e imponente unità anfibia della flotta, e Nave Fasan, fregata della classe FREMM che attualmente ricopre il ruolo di flagship dell’Operazione Mediterraneo Sicuro.

Alritorno, la Nave Trieste ha anche attraversato lo Stretto di Messina, suscitando curiosità tra i cittadini che hanno potuto ammirarla in transito. L’unità rappresenta un asset strategico non solo per le capacità di proiezione anfibia, ma anche per il supporto alle operazioni aeronavali in contesti complessi e multinazionali. La presenza italiana alla Bright Star 2025 conferma l’impegno del nostro Paese nel rafforzare la cooperazione internazionale in materia di sicurezza e difesa, in particolare nell’area del Mediterraneo e del Medio Oriente, teatri strategici per la stabilità globale. Secondo quanto riferito dallo Stato Maggiore della Difesa, l’esercitazione ha permesso di affinare l’interoperabilità tra le marine alleate, consolidando rapporti di collaborazione e assicurando una più efficace capacità di risposta comune a potenziali crisi.