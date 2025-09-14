Messina, il mare e la devozione a Maria: Pace in festa per la Madonna delle Grazie

È sempre il mare a suggellare la devozione dei messinesi per Maria alimentando quella speranza che è propria di chi solca le onde alla ricerca di un porto sicuro. Un legame che gli abitanti di Pace sentono forte, sotto la protezione della patrona la Madonna delle Grazie, che ogni anno la seconda domenica di settembre viene portata in processione.

Una festa sentita dai messinesi di Grotte e non solo, che ieri hanno accompagnato numerosissimi in processione l'artistico simulacro. In cammino con Maria, un cammino partecipato dalle famiglie, dai giovani e dai bambini, dagli anziani e dagli ammalati, quelli che hanno potuto partecipare fisicamente e quanti hanno visto passare il corteo sotto le finestre e i balconi di casa.

Per pregare, per chiedere e rendere grazie affidando a Lei gioie e affanni. Il suono delle sirene delle navi ha salutato l'uscita del simulacro dalla chiesa, accompagnato dai portatori, dopo la messa solenne concelebrata dai sacerdoti Bartolo Saltalamacchia e Gianfranco Centorrino; poi i primi fuochi a mare, la banda di Faro Superiore e l'invocazione di preghiera nel corso della quale il parroco don Francesco Venuti ha affidato alla Madonna i giovani della città, i sofferenti nel corpo e nello spirito. Si è pregato per la pace nel mondo e per quanti vivono il disagio della solitudine o non hanno il conforto della fede.