Da Messina a Santiago de Compostela, sulle orme di San Giacomo: il cammino dei pellegrini dello Stretto

Un’esperienza ancora più arricchente quest’anno con la scelta della “ Variante Spirituale ”, ossia il percorso primitivo che ripercorre la " Traslatio ", il leggendario viaggio del corpo di San Giacomo dalla Terra Santa alla Galizia. Secondo la tradizione, nel 44 dopo Cristo Teodoro e Atanasio, discepoli di San Giacomo, decisero di traslare il suo corpo nel luogo più lontano raggiunto nell’itinerario di evangelizzazione. Con lui fecero il giro del Mediterraneo costeggiando la penisola iberica e, una volta superate le coste portoghesi, entrarono nell’estuario del fiume Arousa e da lì in quello dell’Ulla, fino alla città di Padròn. Questo percorso riproduce fedelmente le tappe seguite dall’apostolo fino alla sua sepoltura definitiva a Santiago de Compostela.

Da Messina a Santiago de Compostela : è il cammino dei fedeli della città dello Stretto che anche quest’anno sono stati protagonisti di un’esperienza itinerante di fede straordinaria. L’iniziativa organizzata dalla parrocchia Santa Maria Incoronata di Camaro Superiore con la confraternita di San Giacomo Apostolo , ha coinvolto 21 pellegrini : Da Vigo a Santiago , otto giorni di cammino, otto tappe.

A coordinare il cammino insieme al parroco mons. Francesco La Camera, Mariagrazia Billè e uno dei membri della confraternita di San Giacomo Apostolo, Carmelo Schepisi. “Siamo felici, ha detto La Camera, di condividere un’esperienza che si è ormai consolidata: i pellegrini vivono in pienezza di fede questo cammino, che è anche un’opportunità per riconciliarsi con se stessi, facendo sosta in luoghi di grande bellezza”. I pellegrini messinesi giunti a Santiago hanno consegnato alla cattedrale le offerte raccolte in occasione della festa di San Giacomo a luglio e hanno deposto ai piedi della tomba dell’Apostolo le intenzioni dei fedeli.