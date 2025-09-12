Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Messina, il mare e “Lo Spirito di Stella” regalano inclusione e speranza

Messina, il mare e “Lo Spirito di Stella” regalano inclusione e speranza

L’iniziativa del catamarano accessibile fa parte del progetto “Wheels on Waves” e ha offerto mini crociere nello Stretto a persone con disabilità motorie: «È stata una forte emozione»

Il mare accoglie e non fa differenze. È questa l’immagine che restituisce “Lo Spirito di Stella”, il catamarano accessibile ideato da Andrea Stella e ormai di casa a Messina. Dopo la partecipazione allo “Spettacolare sbarco di Don Giovanni d’Austria”, l’imbarcazione è tornata per due giornate di navigazione inclusiva. Con imbarco dall’arsenale militare, due turni di mini-crociere al giorno per offrire soprattutto a persone con disabilità motorie o sensoriali la possibilità di vivere il mare senza barriere: «Avere a bordo persone che altrimenti non avrebbero avuto la possibilità di vivere un’esperienza in mare è davvero bello e appagante – racconta lo skipper Stefano Locci –. Il mare e la navigazione sono la nostra passione e poterla trasmettere, anche solo in parte a chi vive delle difficoltà, è fonte di grande emozione».
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano
o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province