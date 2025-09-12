Messina capitale del mare pulito: la Città Metropolitana punta al primato nazionale delle Bandiere Blu entro il 2027

Dopo lo storico traguardo del 2025, con l’assegnazione della Bandiera Blu a Messina e ad altri otto comuni del territorio metropolitano (Alì Terme, Furci Siculo, Letojanni, Nizza di Sicilia, Roccalumera, Santa Teresa di Riva, Taormina e Tusa), la Città Metropolitana guidata dal sindaco Federico Basile guarda avanti e rilancia una nuova, ambiziosa sfida: portare la provincia di Messina al primo posto in Italia per numero di località insignite del prestigioso riconoscimento internazionale entro il 2027.

Un obiettivo che, solo qualche anno fa, sembrava irraggiungibile e che oggi appare invece concreto grazie al progetto “Messina Costa Blu”, un’iniziativa che mira a coinvolgere tutti i comuni costieri con potenzialità di candidatura. Palazzo dei Leoni, in qualità di cabina di regia, offrirà supporto tecnico, scientifico ed economico, mettendo a disposizione esperti e competenze maturate nel tempo.

Il valore della Bandiera Blu va ben oltre la bellezza paesaggistica: non si tratta soltanto di acque pulite e spiagge curate, ma di un modello di gestione sostenibile che abbraccia mobilità, sicurezza, accessibilità e soprattutto educazione ambientale. È un percorso che richiede la collaborazione di istituzioni, operatori turistici, cittadini e giovani generazioni, chiamati a diventare protagonisti di una nuova cultura della sostenibilità.

I numeri confermano la traiettoria positiva: nel 2016 l’intera Sicilia contava appena sette Bandiere Blu, mentre oggi la sola provincia di Messina ne vanta nove, posizionandosi dietro soltanto a realtà consolidate come Savona e Salerno (14), Trento (12), Sassari e Cosenza (11). Con una programmazione attenta, superare questi primati è una sfida possibile.