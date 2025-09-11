Il Liceo Classico “La Farina” di Messina si aggiudica il primo posto del Solvers Next Gen a Bruxelles

Grande soddisfazione per il Liceo Classico “La Farina” di Messina: il gruppo PHOS, composto dagli studenti della classe 5D Cambridge internazionale Beatrice Caruso, Beatrice Giorgianni, Emanuele Ingegniere, Leonardo Morano e Francesco Melita, si è aggiudicato il primo posto nel progetto internazionale Solvers Next Gen, ottenendo il punteggio più alto in assoluto (9,7/10). L’iniziativa, che mira a promuovere la conoscenza dell’Europa e a stimolare le competenze trasversali dei giovani, ha visto i ragazzi distinguersi per la proposta innovativa dell’EU-Wallet, uno strumento pensato per facilitare l’accesso ai fondi europei destinati ai giovani cittadini.

Dall’8 all’11 settembre il team ha avuto l’onore di recarsi a Bruxelles, dove ha presentato alla Commissione Eurodesk il proprio Libro Verde, contribuendo a portare nel cuore dell’Europa le idee e le istanze delle nuove generazioni italiane. Ad accompagnare gli studenti sono state la prof.ssa Lo Castro, referente del progetto, insieme alla prof.ssa Musicò, e alla dirigente scolastica Caterina Celesti. “Il successo ottenuto – sottolinea la dirigente Celesti – è frutto della passione e della dedizione dei nostri ragazzi, che dimostrano come la formazione classica possa dialogare con le sfide contemporanee, unendo radici solide e spirito innovativo”. Un riconoscimento che non è soltanto un traguardo individuale, ma un segnale forte di orgoglio per la città e per la scuola, che continua a formare giovani capaci di essere protagonisti attivi nel futuro europeo.