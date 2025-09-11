Fa tappa a Messina la Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane

Messina si prepara ad accogliere la Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane, l’icona spirituale promossa dalla Confederazione nazionale delle confraternite che affondano la loro origine nella Firenze del Duecento dove il Vangelo della carità è stato declinato in opere di soccorso e solidarietà capaci di attraversare i secoli e di diffondersi in tutta la Penisola. A volere l’iniziativa è stato il correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, il vescovo Franco Agostinelli emerito di Prato; la croce è stata benedetta da Papa Francesco. Il 6 gennaio scorso, in Toscana, prima tappa della peregrinatio che sta attraversando tutto il Paese e si concluderà il giorno dell’Epifania 2026.

Domani sera alle 20,30 sarà accolta nella chiesa di San Nicolò di Bari a Pistunina dai volontari con il governatore Piero Delia e il correttore spirituale don Giovanni Pelleriti. Sabato mattina alle 9 e alle 11,30 andrà in visita al Policlinico, nell’atrio del Dipartimento materno infantile (padiglione NI) e a Collereale. Alle 18,30 l’arcivescovo Giovanni Accolla presiederà la messa con la partecipazione delle realtà di volontariato del territorio e al termine la croce verrà consegnata ai confratelli di Spadafora.