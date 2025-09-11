Fa tappa a Messina la Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane

Messina si prepara ad accogliere la Croce del Giubileo tra le Misericordie italiane, l’icona spirituale promossa dalla Confederazione nazionale delle confraternite che affondano la loro origine nella Firenze del Duecento dove il Vangelo della carità è stato declinato in opere di soccorso e solidarietà capaci di attraversare i secoli e di diffondersi in tutta la Penisola. A volere l’iniziativa è stato il correttore spirituale nazionale delle Misericordie d’Italia, il vescovo Franco Agostinelli emerito di Prato; la croce è stata benedetta da Papa Francesco. Il 6 gennaio scorso, in Toscana, prima tappa della peregrinatio che sta attraversando tutto il Paese e si concluderà il giorno dell’Epifania 2026.
Domani sera alle 20,30 sarà accolta nella chiesa di San Nicolò di Bari a Pistunina dai volontari con il governatore Piero Delia e il correttore spirituale don Giovanni Pelleriti. Sabato mattina alle 9 e alle 11,30 andrà in visita al Policlinico, nell’atrio del Dipartimento materno infantile (padiglione NI) e a Collereale. Alle 18,30 l’arcivescovo Giovanni Accolla presiederà la messa con la partecipazione delle realtà di volontariato del territorio e al termine la croce verrà consegnata ai confratelli di Spadafora.
La Misericordia è un sodalizio di volontariato avente per scopo la costante affermazione della carità e della fraternità cristiana attraverso la testimonianza delle opere di Misericordia spirituali e corporali, in soccorso dei singoli e delle collettività contribuendo alla formazione delle coscienze secondo l’insegnamento del Vangelo e della Chiesa Apostolica Romana. Queste sono le parole che identificano al meglio lo spirito che guida quotidianamente l’operato delle Confraternite sparse in tutta Italia. Per il vescovo Agostinelli, che l’1 luglio scorso è stato in visita a Messina, «la “Peregrinatio” e la Croce del Giubileo sono state concepite per non ridurre l’evento giubilare soltanto ad alcune date, ma per considerarlo veramente un pellegrinaggio di speranza, accompagnati costantemente da quella fantasia della carità che esorta ad andare incontro ai bisogni e alle richieste delle persone che incontriamo nella nostra vita».
