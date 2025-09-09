San Marco d’Alunzio, il “Motoraduno per la Vita” ricorda Alessia De Domenico e celebra la cultura della donazione

Un lungo corteo di circa duecento motociclisti ha raggiunto domenica San Marco d’Alunzio per la quinta edizione del Motoraduno per la Vita, promosso dall’IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina e dedicato quest’anno alla giovane mamma Alessia De Domenico. La manifestazione è partita dall'ospedale Piemonte con la benedizione dei caschi impartita da padre Roberto Currò. Nel borgo nebroideo, dopo la Santa Messa in Chiesa Madre, si è svolto il convegno La cultura della donazione: un gesto per la Vita, alla presenza delle autorità sanitarie e del sindaco Filippo Miracula. Il momento più toccante è stato l’intervento della mamma di Alessia, Tommasa Piciollo, che ha ricordato la scelta della famiglia di donare le cornee della figlia: «Pensare che i suoi occhi vedono ancora la luce ci dà conforto». Commozione anche quando la sorella, la giornalista Silvia De Domenico, ha letto una strofa di Occhi di speranza di Eros Ramazzotti, canzone simbolo dell’evento. Premi e riconoscimenti sono stati consegnati al personale sanitario e ai club motociclistici partecipanti: Stretto di Messina Chapter, Pirates Messina, Punishers Messina e Pantere dell’Etna. Un’iniziativa che, ancora una volta, ha unito passione per le due ruote e impegno per diffondere la cultura della donazione.