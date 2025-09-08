Messina, tartaruga impigliata in una rete da pesca salvata dai bagnanti di Capo Peloro

Spettacolare salvataggio questa mattina a Capo Peloro di una tartaruga. L'esemplare di caretta caretta era rimasto impigliato ad una rete da pesca. I bagnanti che l'hanno individuata a qualche decina di metri dalla riva si sono dati una gran da fare, prima sfidando le correnti che dove si incontrano Ionio e Tirreno sono particolarmente insidiose e poi trasportandola sul bagnasciuga. La tartaruga è stata così liberata grazie ad un coltello da quella che poteva trasformarsi in una trappola mortale. Dopo l'operazione durata qualche minuto la caretta caretta è stata rimessa in acqua.