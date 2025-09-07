Messina, a Curcuraci si rinnova l'omaggio alla Madonna dei Bianchi

Tradizioni a cavallo fra storia e devozione, che sanciscono l’identità di un popolo e ne tramandano il “racconto” dalle vecchie alle nuove generazioni. E’ quanto accade nel villaggio di Curcuraci, la piccola Svizzera messinese, che ha festeggiato la sua patrona, la Madonna dei Bianchi. Un titolo già noto perché usato per la Vergine di Montalto, conosciuta come Dama Bianca. Una festa dal sapore rinnovato quella vissuta insieme al parroco don Gianmarco Restuccia, il quale dallo scorso anno ha voluto che fossero proprio i giovani a raccogliere idealmente il testimone di questa antica tradizione, arricchendo della loro presenza il gruppo storico dei portatori.

Una festa vissuta nel segno dell’accoglienza per l’intera comunità: nel corso della novena spazio alla preghiera ma anche alle iniziative conviviali predisposte dal parroco insieme al comitato festa e al sostegno della Sesta municipalità rappresentata in processione dal vice presidente Salvatore Scandurra e dal consigliere Giovanni Donato, che tanto si spende per la riuscita delle manifestazioni religiose locali. Al termine della messa presieduta dal ministro provinciale dei frati minori Antonino Catalfamo, il simulacro è stato portato in processione retto a spalla da un nutrito gruppo di portatori, accompagnato dai tantissimi fedeli che hanno rinnovato il loro sì alla Vergine. Secondo quanto tramandato dallo storico Placido Samperi nel testo “Iconologia della gloriosa Vergine madre di Dio Maria, protettrice di Messina”, nel 1347 un contadino stava arando la terra quando gli si presentò, sotto le spoglie di un pellegrino, Gesù, che gli diede tre pani, ordinandogli di gettarli nel vicino torrente. L’uomo stava per eseguire l’ordine, quando gli venne incontro la Madonna “con candide vestimenta e la Croce rossa nella fronte” persuadendolo a non compiere quel gesto, perché quei pani da gettare erano il simbolo di tre grandi beni che sarebbero venuti m eno a causa di altrettante gravissime punizioni che incombevano sulla città di Messina: la peste, la carestia e la guerra, meritate a causa della negligenza dei cittadini. Il pellegrino, indignato dalla disobbedienza del contadino, gli ingiunse di gettare i pani nel torrente; questi però ebbe appena il tempo di lanciare il primo che sopraggiunse la “Bianca Signora” ordinandogli di andare dall’arcivescovo per pregarlo di chiedere una penitenza generale mentre lei avrebbe pregato per i Messinesi. La penitenza fu eseguita e dei tre castighi, solo il primo - la peste (probabilmente, appunto quella del 1347) - venne inflitto. Per questo a Curcuraci, nel luogo dell’apparizione, fu eretta una chiesa con la statua della Madonna vestita di bianco, con il segno della penitenza in mano, il flagello. Da allora la devozione è stata perpetuata nel tempo culminando la prima domenica di settembre.