"Motoraduno per la vita", un gesto d'amore per Alessia de Domenico

Domenica 7 settembre, l'incantevole borgo di San Marco d'Alunzio ospiterà la quinta edizione del “Motoraduno per la Vita”, un evento di sensibilizzazione sulla donazione di organi e tessuti organizzato dall'IRCCS Centro Neurolesi “Bonino Pulejo” di Messina in collaborazione con l'amministrazione comunale.

Quest'anno, il motoraduno è dedicato alla memoria di Alessia De Domenico, una giovane mamma di Messina scomparsa lo scorso aprile dopo un lungo periodo di coma. Ricoverata presso il Centro Neurolesi, Alessia ha compiuto un gesto di straordinaria generosità, donando le sue cornee dopo il decesso, permettendo così ad altre persone di ritrovare la vista.

Il programma della giornata prenderà il via alle 8:00 presso il P.O. Piemonte, con la partenza dei motoveicoli prevista per le 8:30. Una volta giunti a San Marco d'Alunzio, i partecipanti assisteranno alla Santa Messa delle 11:00.

Alle 12:00, in Piazza Aluntina, si terrà il convegno "La cultura della donazione: un gesto per la Vita". Saranno presenti numerosi relatori, tra cui la direzione strategica dell'IRCCS e gli ideatori dell'evento, Salvatore Leonardi e Maria Felicita Crupi. Interverranno anche i rappresentanti delle principali associazioni di donatori come AIDO, ADMO, AVIS, FASTED e Donare è Vita, oltre ai coordinatori locali per la donazione degli organi delle aziende ospedaliere messinesi. Il convegno sarà arricchito dalle toccanti testimonianze di due pazienti che hanno ricevuto il dono delle cornee e di un rene.