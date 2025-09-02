Revenge Porn, da Messina uno studio sui risvolti psicologici

È stato pubblicato sulla prestigiosa rivista internazionale «Healthcare» un articolo scientifico, firmato dai professori dell’Università di Messina Carmela Mento, associato di Psicologia Clinica, e Francesco Pira, associato di Sociologia, e dalle giovani ricercatrici Clara Lombardo, Maria Catena Silvestri e Martina Praticò, che mette in evidenza i risvolti psicologici e gli esiti della violenza online basata sulla diffusione non consensuale di immagini nota come Revenge Porn, un comportamento ormai molto diffuso, anche tra giovanissimi, e messo in atto per vendetta, derisione, anche con l'uso di app e intelligenza artificiale a scopo denigratorio.

L’articolo scientifico nella revisione narrativa apprezzata dalla rivista ha esaminato gli effetti psicologici ed emotivi del fenomeno, sempre più frequente e assimilabile alla pornografia non consensuale. Secondo la letteratura scientifica, il fenomeno ha causato alle vittime problemi di sfiducia, ansia, isolamento sociale, incapacità di trovare nuovi partner sentimentali, e diversi altri effetti sulla salute mentale sono stati riscontrati, come depressione e ideazione suicidaria. Gli autori da alcuni anni sono infatti impegnati nella prevenzione del rischio suicidario in età giovanile connesso a questo fenomeno e al rischio comportamentale online.

Un recente loro testo è «La violenza in un click» (edizioni Franco Angeli), in cui affrontano il tema a scopo preventivo in diversi istituti scolastici del territorio siciliano. I professori Pira e Mento sono anche Direttori della Rivista “Addiction & Social Media Communication» dell’Università di Messina.