Ordine degli ingegneri di Messina, ecco il ricorso contro l'elezione di Trovato

Ordine degli ingegneri di Messina, ecco il ricorso contro l’elezione di Trovato

Oltre a quella del presidente, contestate dalla minoranza le posizioni anche dei consiglieri Barone, Rando e Mirenda

Non si esaurisce l’onda lunga della “bollente” sessione elettorale estiva dell’Ordine degli ingegneri di Messina. Quella che ha confermato sullo scranno più alto, alla presidenza, ancora una volta Santi Trovato. Ma ha anche confermato le frizioni e le tensioni interne all’Ordine, dove stavolta c’è anche una rappresentanza di minoranza (Nunzio Santoro, che era il candidato presidente “rivale”, e Francesco Triolo). Proprio da questa fazione è arrivato un ricorso, presentato al Consiglio nazionale degli ingegneri da dodici professionisti (in testa proprio Triolo e Santoro), rappresentati dall’avvocato Giuseppe Riolo, per chiedere l’annullamento della proclamazione di quattro eletti: lo stesso presidente Trovato, il più votato Antonio Barone e poi Giuseppe Rando e Gianluca Mirenda.
