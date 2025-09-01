Capo D'Orlando, nasce un'associazione per educare al rispetto delle donne nel nome di Sara Campanella

Nasce l’associazione “Sara Campanella” con l’intento di promuovere la libertà in ogni sua forma, di sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso progetti educativi, a partire dalla scuola dell’infanzia.

Lo hanno reso noto i genitori della sfortunata studentessa di Medicina dell’Università di Messina, vittima del barbaro femminicidio per mano di un collega d’ateneo, le cui avance erano stato respinte inutilmente più volte.

Cetty ed Alessandro Campanella, i genitori di Sara, partecipando a Capo d’Orlando alla serata di Mondo Donna, organizzata dalla Pro Loco e fortemente voluti alla manifestazione dal presidente Salvatore Monastra, con la loro presenza hanno voluto rafforzare il messaggio lanciato dal sodalizio orlandino già 12 anni fa e che ogni anno accende i riflettori sulla disparità di genere.

L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale