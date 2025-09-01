Questo sito contribuisce all’audience di Quotidiano Nazionale
Home / Società / Capo D'Orlando, nasce un'associazione per educare al rispetto delle donne nel nome di Sara Campanella

Capo D'Orlando, nasce un'associazione per educare al rispetto delle donne nel nome di Sara Campanella

La testimonianza della madre: «Uccidendola, l’assassino era convinto che mia figlia non sarebbe stata più di nessuno, ma si sbagliava. Sara è diventata figlia, sorella, nipote, amica, collega di tutti»

Nasce l’associazione “Sara Campanella” con l’intento di promuovere la libertà in ogni sua forma, di sensibilizzare contro la violenza di genere attraverso progetti educativi, a partire dalla scuola dell’infanzia.
Lo hanno reso noto i genitori della sfortunata studentessa di Medicina dell’Università di Messina, vittima del barbaro femminicidio per mano di un collega d’ateneo, le cui avance erano stato respinte inutilmente più volte.
Cetty ed Alessandro Campanella, i genitori di Sara, partecipando a Capo d’Orlando alla serata di Mondo Donna, organizzata dalla Pro Loco e fortemente voluti alla manifestazione dal presidente Salvatore Monastra, con la loro presenza hanno voluto rafforzare il messaggio lanciato dal sodalizio orlandino già 12 anni fa e che ogni anno accende i riflettori sulla disparità di genere.
L'articolo completo è disponibile sull'edizione cartacea e digitale

Digital Edition
Dalla Gazzetta del Sud in edicola

Scopri di più nell’edizione digitale

Per leggere tutto acquista il quotidiano o scarica la versione digitale.

Leggi l’edizione digitale
Edizione Digitale

Oggi in edicola

Prima pagina

Leggi adesso

Caricamento commenti

Commenta la notizia

Ultime dalle province