Un messinese in Giappone, Cristiano D'Amore: «La vita è costruire relazioni»

«Sono partito da zero, lasciando la mia “comfort zone”, non conoscendo la lingua, che però sono riuscito a imparare vivendo ogni giorno a contatto con la cultura locale. Lo rifarei, e lo consiglio». Dieci mesi che valgono una vita intera. In sintesi, è il percorso vissuto da Cristiano D'Amore, classe 2007, studente del liceo linguistico Seguenza, che grazie a “Afs-Intercultura” e al sostegno della Fondazione Bonino Pulejo, ha potuto realizzare il desiderio di trascorrere quasi un anno in Giappone, immergendosi in una cultura affascinante e lontana, capace di trasformare profondamente la sua visione del mondo.

«Pensavo fosse un Paese dove civiltà e rispetto regnano sovrani – racconta – e non mi sbagliavo». Ottenere la borsa di studio per il nostro concittadino ha significato molto più di un viaggio: è stato l’inizio di un percorso di crescita personale, fatto di sfide, emozioni e conquiste quotidiane. Un tempo davvero da incorniciare. Studiare in una scuola giapponese, vivere con una famiglia ospitante, imparare una lingua completamente nuova: esperienze che, giorno dopo giorno, lo hanno reso più indipendente, consapevole e sicuro delle proprie capacità. Tra i ricordi più vividi, la gita scolastica nella regione del Kyushu – tra Nagasaki, Kumamoto e Fukuoka – che ha segnato una svolta nel suo percorso linguistico e umano. «È lì che ho legato ancora di più con i miei compagni di classe – confessa – ed è lì che ho sentito davvero di essere uno di loro».