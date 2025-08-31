Un messinese in Giappone, Cristiano D'Amore: «La vita è costruire relazioni»

«Sono partito da zero, lasciando la mia “comfort zone”, non conoscendo la lingua, che però sono riuscito a imparare vivendo ogni giorno a contatto con la cultura locale. Lo rifarei, e lo consiglio». Dieci mesi che valgono una vita intera. In sintesi, è il percorso vissuto da Cristiano D'Amore, classe 2007, studente del liceo linguistico Seguenza, che grazie a “Afs-Intercultura” e al sostegno della Fondazione Bonino Pulejo, ha potuto realizzare il desiderio di trascorrere quasi un anno in Giappone, immergendosi in una cultura affascinante e lontana, capace di trasformare profondamente la sua visione del mondo.
«Pensavo fosse un Paese dove civiltà e rispetto regnano sovrani – racconta – e non mi sbagliavo». Ottenere la borsa di studio per il nostro concittadino ha significato molto più di un viaggio: è stato l’inizio di un percorso di crescita personale, fatto di sfide, emozioni e conquiste quotidiane. Un tempo davvero da incorniciare. Studiare in una scuola giapponese, vivere con una famiglia ospitante, imparare una lingua completamente nuova: esperienze che, giorno dopo giorno, lo hanno reso più indipendente, consapevole e sicuro delle proprie capacità. Tra i ricordi più vividi, la gita scolastica nella regione del Kyushu – tra Nagasaki, Kumamoto e Fukuoka – che ha segnato una svolta nel suo percorso linguistico e umano. «È lì che ho legato ancora di più con i miei compagni di classe – confessa – ed è lì che ho sentito davvero di essere uno di loro».
Ma l’immagine che resterà impressa per sempre è quella dei saluti in aeroporto: amici e compagni accorsi per non lasciarlo partire senza un abbraccio, le lacrime condivise, il dolore della separazione e la gratitudine di aver vissuto insieme un tratto di strada. Un addio che non ha il sapore della fine, ma dell’inizio di legami destinati a durare nel tempo. A coronare l’esperienza, il discorso di addio in giapponese, pronunciato davanti a tutta la scuola nel giugno 2025: un momento di emozione che si è trasformato in un applauso e in un abbraccio collettivo.
«Non dimentico – dice – come ero teso le ore prima, la sveglia puntata molto prima del solito, di come mi guardavo allo specchio dicendomi che tutto sarebbe andato per il meglio, le lacrime esplose il minuto dopo aver finito per tutte le emozioni che provavo. Ancora mi viene la pelle d'oca nel raccontarlo». E anche i sogni e gli orizzonti stanno cambiando. Se da bambino sognava di seguire le orme del nonno materno, il quale lavorava alla Fincantieri, oggi dopo un anno in Giappone, il suo desiderio più grande è quello di girare il mondo, conoscere nuove culture e nutrire la sua passione per le lingue straniere. Già oggi parla fluentemente inglese e spagnolo, comunica con disinvoltura in giapponese e a scuola continua lo studio del cinese.
A definirlo dunque è la perseveranza: quella capacità di affrontare gli ostacoli con determinazione, umiltà e coraggio, che lo ha accompagnato in ogni tappa del suo viaggio. Anche a Natale. Quando si è ritrovato senza i suoi affetti. Le note simpatiche? Non mancano. «Matteo Berrettini, – conclude sorridendo – uno dei tennisti più forti al mondo si è trovato a Tokyo per un torneo. Gli ho scritto un messaggio su Instagram per comunicargli cosa stavo facendo in Giappone e lui inaspettatamente non solo mi ha risposto ma mi ha anche regalato un biglietto per la partita. Magia nella magia».
Caricamento commenti
Commenta la notizia