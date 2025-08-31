Maria e il mare: Messina rinnova la devozione alla Madonna del Buon Viaggio

La devozione a Maria è legata a storie di famiglie che hanno intrapreso un viaggio inteso come meta, cammino, destinazione, condivisione, legame con colei che ha sempre protetto la città di Messina. Anche quest'anno la festa della Madonna del Buon Viaggio al Ringo ha regalato grandi emozioni: dall'uscita dell'imponente simulacro dalla piccola chiesa che guarda lo Stretto sino al rientro, con i suggestivi fuochi a mare, passando per le soste in via Duca degli Abruzzi con il suggestivo volo dell'angelo e l'omaggio floreale a Maria e quella sul piazzale della chiesa di S.Elena per la messa.

Storie di devozione che si tramanda di padre in figlio, giovani che portando sulle spalle il peso della varetta con gli occhi lucidi, sono segno di speranza e tanta bellezza. Come Fabio De Francesco, 35 anni (figlio del capo varetta Franco, storico pescatore) che ha lasciato Messina per andare a lavorare in Piemonte e quest'anno è tornato per vivere questo giorno speciale sin da quando era bambino. Antonio Catanzaro, figlio del vicegovernatore della confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio Santino, al suo quarto anno da portatore. È nato il 27 agosto 2006, giorno della festa che cade l'ultima domenica di agosto e i genitori lo hanno affidato alla Madonna del Ringo. Poi c'è Gabriele De Santis, anche i suoi genitori sono nella confraternita; aveva 16 anni quando ha portato per la prima volta la Madonna, un rito immancabile. Poi, l'imbarco sulla Amerigo Vespucci lo ha portato lontano da Messina, ma il legame con Maria attraverso il mare è rimasto immutato. Quest'anno è riuscito a tornare in città per vivere la gioia della festa portando di nuovo la Madonna sulle spalle.