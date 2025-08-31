Maria e il mare: Messina rinnova la devozione alla Madonna del Buon Viaggio

La devozione a Maria è legata a storie di famiglie che hanno intrapreso un viaggio inteso come meta, cammino, destinazione, condivisione, legame con colei che ha sempre protetto la città di Messina. Anche quest'anno la festa della Madonna del Buon Viaggio al Ringo ha regalato grandi emozioni: dall'uscita dell'imponente simulacro dalla piccola chiesa che guarda lo Stretto sino al rientro, con i suggestivi fuochi a mare, passando per le soste in via Duca degli Abruzzi con il suggestivo volo dell'angelo e l'omaggio floreale a Maria e quella sul piazzale della chiesa di S.Elena per la messa.
Storie di devozione che si tramanda di padre in figlio, giovani che portando sulle spalle il peso della varetta con gli occhi lucidi, sono segno di speranza e tanta bellezza. Come Fabio De Francesco, 35 anni (figlio del capo varetta Franco, storico pescatore) che ha lasciato Messina per andare a lavorare in Piemonte e quest'anno è tornato per vivere questo giorno speciale sin da quando era bambino. Antonio Catanzaro, figlio del vicegovernatore della confraternita di Gesù e Maria del Buon Viaggio Santino, al suo quarto anno da portatore. È nato il 27 agosto 2006, giorno della festa che cade l'ultima domenica di agosto e i genitori lo hanno affidato alla Madonna del Ringo. Poi c'è Gabriele De Santis, anche i suoi genitori sono nella confraternita; aveva 16 anni quando ha portato per la prima volta la Madonna, un rito immancabile. Poi, l'imbarco sulla Amerigo Vespucci lo ha portato lontano da Messina, ma il legame con Maria attraverso il mare è rimasto immutato. Quest'anno è riuscito a tornare in città per vivere la gioia della festa portando di nuovo la Madonna sulle spalle.
La processione, un rito che è fede e devozione, ma soprattutto un'occasione per "guardare a Maria come modello di vita, riscoprire la bellezza della preghiera lungo il cammino di ogni giorno" come ha detto il rettore della chiesa del Ringo e parroco di S. Elena don Giuseppe Lonia. Il cammino del corteo è stato scandito dai battiti del martello affidati quest'anno al governatore Nino De Grazia che proprio oggi compie 80, molti dei quali vissuti nella chiesa del Ringo e accompagnato dalla banda di Larderia. Grande la partecipazione di fedeli, delle confraternite del Buon Viaggio, San Francesco di Paola e San Liberale, del sindaco Federico Basile con l'assessore Massimo Finocchiaro, del gonfalone della Quinta municipalità con il presidente Raffaele Verso e la consigliera Beatrice Belfiore; tra i giovani devoti anche il sacerdote Giuseppe Rinaldi, figlio della comunità di Sant’Elena e legato alla Madonna del Buon Viaggio che ha suggellato la sua vocazione. Nel pomeriggio sulla spiaggia del Ringo il Palo a Mare Memorial Fabio Frisone, dedicato al giovane portatore scomparso di recente; è stato Marco Minissale a vincere il trofeo sbaragliando gli altri 20 concorrenti dopo 14 lunghi giri.
Caricamento commenti
Commenta la notizia