Miss Cinema Sicilia, trionfo messinese: Martina Opinto e Miriana Nunnari alle prefinali nazionali di Miss Italia

Messina porta a casa due fasce prestigiose nelle finali regionali di Miss Cinema Sicilia, andate in scena al lido M’Ama di Grotte, a Messina. Davanti a un pubblico numeroso e a una giuria attenta, 32 concorrenti provenienti da tutta l’isola hanno affrontato la passerella per conquistare un posto alle prefinali di Miss Italia, in programma la prossima settimana nelle Marche. A distinguersi sono state due giovani messinesi: Martina Opinto, 22 anni, che ha conquistato la fascia di Miss Cinema Sicilia, e Miriana Nunnari, 20 anni, incoronata Miss Riviera dei Ciclopi. Entrambe hanno così staccato il pass per la fase nazionale, portando in alto i colori della città dello Stretto. La serata, ricca di eleganza ed emozione, ha confermato ancora una volta come Miss Italia rappresenti non solo una passerella di bellezza, ma anche un’occasione di crescita personale e professionale per tante ragazze determinate a mettersi in gioco.

Le protagoniste raccontano la loro esperienza Martina Opinto: “Sogno la ricerca neuroscientifica, Miss Italia è un’opportunità di crescita”

«Studio Psicologia all’Università di Messina, dove sono prossima alla laurea. La mia vita è sempre stata dinamica: da bambina ho praticato nuoto, danza classica e contemporanea per otto anni, poi tennis e atletica. Oggi continuo a coltivare lo sport, frequentando la palestra con costanza quattro volte a settimana. Lo studio, però, resta la mia priorità: tengo molto alla mia formazione e al mio futuro. Vorrei lavorare nel campo della ricerca clinica e neuroscientifica.

Partecipare a Miss Italia è stata una sfida nuova, che mi ha permesso di scoprire lati di me stessa e di crescere anche fuori dall’ambito accademico. Portare a casa la fascia di Miss Cinema Sicilia è per me un grande orgoglio, e adesso guardo con entusiasmo alle prefinali».