Messina, nasce “AlbaViva”: per non dimenticare Aurora e Alberto

Venerdì prossimo alle 18,30, all’Oasi Madonna del Sorriso” la presentazione della neonata associazione fondata dai genitori e dagli amici di Aurora e Alberto De Domenico per mantenere vivo il ricordo dei due fratelli e trasformare il dolore in aiuto concreto e speranza. Verrà raccontato il percorso fatto qui, con al suo attivo già alcune attività mirate al sostegno a realtà in difficoltà con uno sguardo più attento ai bambini.

Ad intervenire saranno i genitori di Aurora e Alberto, Marilena Pantò e Alessandro De Domenico, rispettivamente, presidente e vicepresidente di “AlbaViva” e alcuni amici dei due ragazzi, tutti componenti del direttivo: Alessia Gugliandolo, Paulo Sergi, Carmelo Geraci, Giacomo Angileri, Lorenzo Patanè e Giulio D’Arrigo. Interverrà inoltre padre Tonino Schifilliti, col quale è già stato avviato uno dei tanti progetti solidali che rappresentano la mission dell’associazione.

Alberto e Aurora, fratello e sorella, due ragazzi d’oro, figli meravigliosi e amatissimi, legati da un tragico destino. Il cuore generoso di Alberto ha cessato di battere ad agosto 2024 mentre era in vacanza con i genitori a Vulcano. Un malore lo ha stroncato dopo essersi tuffato in piscina. Aveva soltanto 22 anni. Cinque anni prima, nell’agosto del 2019, un destino crudele aveva portato via la sorella Aurora di appena 14 anni. La ragazza ha perso la vita in un incidente avvenuto a Ganzirri in cui era rimasto coinvolto anche il fratello.

Un dolore immenso per i genitori che, con grande generosità e forza d’animo, hanno deciso di trasformare la sofferenza in speranza e in un aiuto concreto verso chi più ha bisogno.