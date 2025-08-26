Messina, a Casabianca la magia della natura: nate le tartarughine marine

Un evento straordinario ha colorato di emozione le spiagge di Casabianca, piccolo villaggio rivierasco della città dello Stretto. Nella notte si sono infatti schiuse le uova di tartaruga marina, restituendo al mare decine di piccole tartarughine che hanno raggiunto l’acqua tra gli sguardi attenti dei volontari e dei curiosi presenti.

La nidificazione era stata segnalata alcune settimane fa e, dopo un’attesa carica di trepidazione, le uova hanno finalmente dato vita a un momento di rara bellezza e significato ecologico.

L’avvenimento rappresenta un segnale positivo per la biodiversità del Mediterraneo e conferma il ruolo sempre più importante delle coste siciliane come habitat di riproduzione della Caretta Caretta, specie protetta a rischio estinzione.