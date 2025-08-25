Messina, dal mare alla fede: Pace rivive l’arrivo della Madonna delle Grazie

M come mare e come Maria: un legame fortissimo capace di andare oltre il tempo e lo spazio attraversando il blu infinito delle acque dello Stretto per farsi devozione, fede e storia. Quella del villaggio di Pace legata alla Madonna delle Grazie, che racconta dell'arrivo di un quadro con la sua effigie proprio dal mare. Per il secondo anno (nel 2024 saltò a causa del maltempo) l'evento è stato rievocato sulla spiaggia di Grotte: la comunità parrocchiale ha così aperto i festeggiamenti della patrona che culmineranno domenica 14 settembre con la processione del simulacro.

Illuminato dalle candele accese e scortato dal parroco don Francesco Venuti insieme agli uomini della Capitaneria di Porto di Messina e della Polizia municipale il quadro è giunto a riva, accompagnato dal suono dei tamburi degli sbandieratori Città di Randazzo, che già nel pomeriggio erano stati protagonisti di uno spettacolo itinerante per le vie del villaggio. Ad accoglierlo le autorità civili - l'assessora Liana Cannata e il presidente della sesta Municipalità Francesco Pagano - fra due ali di fedeli coi fazzoletti bianchi sventolanti. "Ritornare alle origini serve per riscoprire il legame di fede", ha detto don Francesco Venuti ricordando “chi nel mare - luogo di speranza, ma anche di paura - ha perso la vita (quanti hanno combattuto le due Guerre mondiali ma anche i naviganti e i migranti di ogni epoca che fra le onde cercano la vita e trovano morte)”. L'invito del sacerdote a pregare per la pace nel mondo, la corona di alloro gettata in mare e la benedizione ai natanti. Subito dopo il corteo ha raggiunto la chiesa. L’arrivo del quadro della Madonna delle Grazie è legato secondo la tradizione all’episodio di un vascello che, incagliato nelle acque trattenuto dalle correnti, non riusciva a raggiungere punta Faro. Il comandante si ricordò di avere nella stiva un dipinto mariano e pensò fosse volontà della Vergine sostare in quel luogo, affinché la popolazione della riviera ne avviasse il culto: avvistata una grotta naturale dinanzi alla costa, vi fece collocare l’icona. Il titolo di Madonna della Grotta fu scelto dai pescatori che, sostando in preghiera per ricevere grazie, le eressero un altare con una lampada votiva, trasformando la grotta in sacrario.